Kek izbral kapetana, zaradi poškodbe ostal brez veterana

Pred slovensko nogometno reprezentanco je tretja tekma v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024. Matjaž Kek in njegovi varovanci so že v Helsinkih, kjer bodo v petek ob 18.00 igrali s Finsko. Zaradi poškodbe v kadru ne bo Jasmina Kurtića, ob odsotnosti Jana Oblaka pa bo kapetanski trak prvič nosil Jaka Bijol.

Kapetanski trak Bijolu

Jaka Bijol Foto: Vid Ponikvar/Sportida Slovenija je marca kvalifikacije za naslednje veliko tekmovanje začela zelo uspešno, z zmagama nad Kazahstanom in San Marinom. Junijska nasprotnika pa sta težja: v petek Finska v gosteh in v ponedeljek Danska doma. "Ne bom o pričakovanjih. Pomembna tekma kot vse preostale v kvalifikacijah. Vemo, kaj je naš končni cilj. Pripravljeni smo na tekmo, da dosežemo pozitiven rezultat," je na novinarski konferenci v Helsinkih povedal Jaka Bijol. Končni cilj je seveda uvrstitev na evropsko prvenstvo. Branilec Udineseja bo prvič nosil kapetanski trak, saj Jana Oblaka zaradi poškodbe ni v kadru. "Finska je organizirana ekipa. Znajo se postaviti na igrišču. Dobri so v protinapadu, a treba je biti pripravljen na vse, biti pripravljen vseh 90 minut." Dodaja, da želijo igrati še bolje kot na prejšnjih tekmah.

"Pomembna tekma kot vsaka v tej skupini, saj se je pokazalo, da bo zelo izenačena. Naše želje so jasne, a najbrž so take tudi pri domačinih. Pričakujem kakovostno tekmo in pozitiven rezultat za Slovenijo," je uvodoma v Helsinkih poudaril selektor Matjaž Kek. "Finska kakovost je v kolektivu, v posamezniku, ki se znajo podrediti ekipi." Posebej ni želel omeniti nobenega od finskih nogometašev. "Pripravljamo se na ekipo, ki ima svoj značaj." Finska ima po dveh tekmah tri točke, Slovenija pa z maksimalnim izkupičkom šestih točk vodi na lestvici kvalifikacijske skupine H.

Na treningu se je poškodoval Kurtić

Jasmin Kurtić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Za zdaj je za tekmo zaradi poškodbe odpadel Jasmin Kurtić. "Poškodoval se je na treningu in ne pride v poštev za obe tekmi," je bil redkobeseden selektor. Podrobnosti o zdravstvenem kartonu v ekipi ni želel razkriti. Kdo bo ob odsotnosti Oblaka stal med vratnicama, bo najprej povedal nogometašem, šele nato javnosti. "Eni so spočiti, sveži, drugi pa imajo igralno prakso. Dobro bo treba rotirati. Nekaj igralcev je, ki bodo težko zdržali visok ritem tekme, ki nas čaka. Da ne govorim o naslednji. Minutažo bo treba dobro porazdeliti, saj pričakujem agresivno tekmo. In tukaj bomo morali biti na precej višji ravni kot na zadnji tekmi."