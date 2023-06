Finski kapetan opozarja rojake: Slovenija ima Šeška

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca se pripravlja na petkovo gostovanje na Finskem. "To bo ena odločilnih tekem za Finsko za Euro," je prepričan kapetan finske izbrane vrste Lukaš Hradecky, sicer prvi vratar Bayerja iz Leverkusna, ki je pred srečanjem v Helsinkih, razprodani Olimpijski stadion bo v petek poln do zadnjega kotička, izpostavil slovensko kakovost v napadu, pri čemer je imel najbolj v mislih komaj 20-letnega Benjamina Šeška.

Če slovenski kapetan Jan Oblak zaradi poškodbe vratu ne bo mogel pomagati soigralcem na tekmah s Finsko in Dansko, to bosta sploh prvi kvalifikacijski tekmi po letu 2016, na katerih med slovenskima vratnicama ne bo Škofjeločana, bo njegov stanovski kolega na Finskem nared za srečanje. Tudi Finci so zaupali kapetanski trak prvemu vratarju. Odgovorno vlogo tako opravlja 33-letni čuvaj mreže Lukaš Hradecky. Rodil se je v okolici Bratislave, a se je še kot dojenček preselil na Finsko, kjer si je njegov oče služil kruh kot profesionalni odbojkar. Redno brani za Bayer Leverkusen, spada med boljše vratarje nemške bundeslige, s finsko izbrano vrsto pa želi nastopiti še na enem evropskem prvenstvu.

"Slovenija podobno nevarna kot BiH"

Lukaš Hradecky se je z Bayerjem v ligi Europa uvrstil v polfinale. Foto: Reuters Finska, ki na svetovni jakostni lestvici Fife zaseda 56. mesto in je tik pred Slovenijo (59.), je marca dvakrat gostovala v kvalifikacijah za Euro 2024. Najprej je na Danskem drago prodala kožo in po všečni predstavi izgubila z 1:3, nato pa v Belfastu, čeprav finski navijači niso bili najbolj zadovoljni s prikazano igro, prekrižala načrte Severni Irski (1:0). Ta meseca jo čakata domači tekmi. Najprej v petek s Kekovo četo, tri dni pozneje pa še z največjim avtsajderjem skupine San Marinom. Finci tako želijo junijski spored obogatiti s šestimi točkami.

"Domača in gostujoča tekma s Slovenijo bosta odločilne narave v boju za Euro. Slovenija je marca v gosteh rutinsko premagala Kazahstan v gosteh, Danski pa se ni posrečilo. Slovenija je v mojih očeh podobno nevarna ekipa kot Bosna in Hercegovina. Morda nima toliko zvezdnikov, ima pa mlade, obetavne igralce, denimo Benjamina Šeška, ki je dosegel veliko zadetkov," je izpostavil 33-letni Finec slovaških korenin in s tem napovedal, od koga v petek pričakuje največ nevarnosti. Finska se je sicer merila z BiH v zadnji izvedbi lige narodov. Doma je remizirala (1:1), v gosteh pa izgubila (2:3).

Finska izbrana vrsta je na svetovni lestvici Fife uvrščena tri mesta pred Slovenijo. Foto: Guliverimage

V petek bi se lahko Hradecky v kapetanskem obračunu pomeril s stanovskim kolegom Oblakom, ki mu je prekrižal načrte že lani v skupinskem delu lige prvakov, a bo Škofjeločan zaradi poškodbe vratu izpustil junijski tekmi. ''Odsotnost Oblaka ne bo v prid Sloveniji, a nas bolj zanima slovenska igra v napadu. Lahko si priigramo priložnosti, nato pa bo odvisno od naših napadalcev, ali bodo spravili žogo v mrežo,'' pričakuje izenačeno tekmo dokaj enakovrednih reprezentanc, a tudi računa, da bodo domači navijači, na stadionu jih bo več kot 30 tisoč, z bučno podporo pomagali Finski do pomembne domače zmage. O tem, kako Finci v zadnjih letih obožujejo nogomet, priča tudi podatek, da bi lahko bila razprodana tudi domača tekma s San Marinom.

Lukaš Hradecky je marca v Köbenhavnu prejel tri zadetke, tri dni pozneje pa v Belfastu ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Guliverimage