Najboljši nogometaši, kar jih po mnenju selektorja Matjaža Keka premore Slovenija, so v ponedeljek opravili trening v Stožicah. Udeležilo se ga je 25 izmed 26 igralcev, ki so na seznamu kandidatov, prvič, odkar potekajo priprave Slovenije na tekmi s Finsko in Dansko, pa je trening v polnem obsegu opravil Benjamin Šeško. Mladi napadalec je plenil pozornost z vnemo, energijo in zadetki, s tem pa dokazal, da je lažja poškodba, s katero je prispel na zbor reprezentance, že preteklost. Novopečeni napadalec Leipziga si je prislužil velik aplavz mladih navijačev, ki so si v ponedeljek v organizaciji Nogometne zveze Slovenije (NZS) trening ogledali v živo.

"Poškodba je takšna, da je treba biti izredno pazljiv. Ima hematom, o katerem moramo razmišljati," je prejšnji teden, ko je predstavljal seznam kandidatov za bližajoči se kvalifikacijski tekmi s Finsko (16. junija v Helsinkih) in Dansko (19. junija v razprodanih Stožicah), selektor Matjaž Kek javnost opozarjal na nehvaležne zdravstvene težave Benjamina Šeška. Zaradi njih je uvodne treninge na Gorenjskem opravljal individualno, saj strokovni štab v dogovoru z zdravstveno službo ničesar ni želel prepuščati naključju.

Benjamin Šeško je odpravil zdravstvene težave in v ponedeljek v Stožicah treniral v polnem obsegu. Foto: Vid Ponikvar

Šeška, ki je tako kot vedno kazal neizmerno željo po dokazovanju in zabijanju, je moral sprva zavirati. Ko pa so se priprave za tekmo s Finsko prevesile v drugi del, reprezentanti pa so opravili trening na zelenici največjega slovenskega nogometnega objekta v Ljubljani, kjer se bo prihodnji ponedeljek na dvoboju med Slovenijo in Dansko stiskalo gledalcev (okrog tisoč jih bo prišlo z Danske), se je Šeško priključil soigralcem in poldrugo uro dolg trening opravil v polnem obsegu.

Ponedeljkov trening v Stožicah 👊

Čez teden dni na istem prizorišču 👉🇸🇮🇩🇰#SrceBije | #EURO2024 pic.twitter.com/NnFfyz2a1g — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 12, 2023

Mladi ljubitelji nogometa, ki so napolnili del osrednje tribune stoženskega stadiona in z zanimanjem spremljali trening Kekove čete, pred tem pa so se lahko neposredno srečali s slovenskimi nogometaši v VIP-prostorih objekta, se fotografirali z njimi ali v spomin prejeli njihov podpis, so bili navdušeni.

🧒👧✍️ Srečanje otrok in reprezentantov pred treningom na Stadionu Stožice. #SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/9zXP4DcH7w — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 12, 2023

Nogometašem so večkrat namenili odkritosrčen aplavz, največkrat pa jih je navdušil prav Šeško. 20-letni napadalec RB Leipziga je postal največji magnet slovenske izbrane vrste, na ponedeljkovem treningu pa je tresel mrežo s polno paro, kar je zelo dobra novica za slovenske, veliko manj prijetna pa za finske navijače. Najnevarnejši slovenski napadalec je s tem dokazal, da nima več težav s poškodbo, zaradi katere je preventivno izpustil zadnji prvenstveni dvoboj s Salzburgom.

Zajc osvojil pokal, Brekalo zadel za zmago

Izmed 26 kandidatov, na katere na junijski reprezentančni akciji v kvalifikacijah za Euro 2024 računa selektor Kek, je v ponedeljek manjkal le Miha Zajc. V nedeljo je s Fenerbahčejem osvojil turško pokalno lovoriko, soigralcem v reprezentanci pa se bo pridružil danes. Izjema je bil tudi David Brekalo, ki je v nedeljo pomagal Vikingu do zmage v norveškem prvenstvu. Klub iz Stavangerja je v gosteh premagal Sarpsborg s 3:1, med strelce pa se je vpisal tudi nekdanji branilec Brava. V ponedeljek je v Stožicah treniral individualno, danes, ko Kekove izbrance ob 18. uri v NNC Brdo pri Kranju čaka nov trening, pa se bo že pridružil soigralcem.

Stožice bodo 19. junija na tekmi med Slovenijo in Dansko, polfinalistko zadnjega Eura, polne do zadnjega kotička. Foto: Vid Ponikvar

Zasedba Slovenije, vodilne reprezentance kvalifikacijske skupine H za Euro 2024, se tako krepi, kar je ob spoznanju, da proti Finski in Danski ne bo mogla računati na prvega vratarja in kapetana Jana Oblaka, še kako pomemben podatek. Z zdravim Šeškom je namreč Slovenija bistveno nevarnejša. V to so se lahko severnjaki že večkrat prepričali. Lani jeseni je proti Norveški in Švedski zablestel z atraktivnima zadetkoma. Bi lahko dragulj slovenskega nogometa nadaljeval imeniten nordijski niz še proti Finski in Danski?