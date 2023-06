Skrb vzbujajoč podatek za Slovenijo

V zadnjih letih ni bolj prepoznavnega Slovenca v svetu nogometa od Jana Oblaka. Dolgoletni zvezdnik madridskega Atletica, s katerim je vsakotedensko v stiku s svetovno nogometno elito, v slovenski reprezentanci predstavlja nekaj več. Ne le, da mu je zaupana vloga kapetana, ampak je postal tudi zaupanja vreden poveljnik obrambe, ki je vse bolj uigrana in trdna, kar je zelo pomemben dejavnik, ko je govora o osvajanju kvalifikacijskih točk. Teh Slovenija v zadnjih ciklusih ni zbrala dovolj, da bi resneje konkurirala za nastop na velikem tekmovanju. Bodisi svetovnem bodisi evropskem prvenstvu.

Jan Oblak bi lahko prvič po sedmih letih izpustil kvalifikacijsko tekmo slovenske nogometne reprezentance. Foto: Sportida

Letos pa je čutiti prelomnico, svež odmerek energije in samozavesti, še kako potrebne, da bi se Slovenija v tako izenačeni in tekmovalni skupini, kot je trenutna z Dansko, Finsko, Severno Irsko, Kazahstanom in San Marinom, lahko povzpela do želenega (vsaj) drugega mesta. Ujela je niz nepremagljivosti, poraza ni, če seštejemo vse kvalifikacijske in prijateljske obračune, izkusila že osem tekem zapored, po dveh zaporednih marčevskih zmagah se je sama zagozdila na vrhu kvalifikacijske skupine za Euro 2024.

Ob spoznanju, da prihajata izpita zrelosti, eni izmed najtežjih tekem v tem ciklusu, na sončni strani Alp obenem raste reprezentančna evforija, kar dokazujejo že skoraj razprodane Stožice za spektakel z Danci. Slovenija bo poskušala ohraniti vodilni položaj in dokazati, da je po določenem obdobju zatišja in druženja s povprečnostjo ponovno zmožna posegati višje.

Usoda je hotela, da se bo zahtevnih junijskih preizkušenj, kot kaže, lotila brez najpomembnejšega člena. Zdravstveno stanje Oblaka, ki slovenski obrambi vliva mirnost in zaupanje, zelo stresno pa vpliva na najbolj nevarne napadalce v vrstah tekmecev, kar je po lanskem remiju z 0:0 v Oslu dovolj zgovorno izpostavil najbolj vroči napadalec na svetu Erling Braut Haaland, ni spodbudno.

Njegova nepripravljenost, da bi v polnem ritmu vstopal že na trening, kaj šele tekme, je dala misliti selektorju Matjažu Keku. Prvič, odkar se je Mariborčan vrnil na vroči stolček, na katerem je kot zadnji Slovenec vodil izbrano vrsto na velikem tekmovanju (SP 2010 v Južni Afriki), se bo moral izzivov v kvalifikacijah za veliko tekmovanje lotiti brez svetovno priznanega vratarja. Kdo bi ga lahko nadomestil med vratnicama?

V zadnjih letih, če ni bilo Oblaka, je vlogo prvega rezervnega vratarja zvesto opravljal Vid Belec. Štajerec je v nedavno končani sezoni 2022/23 branil redno na Cipru in zbral 32 prvenstvenih nastopov. Ravno toliko, kolikor tudi šteje let.

Tu je še slabo desetletje mlajši Matevž Vidovšek, najboljši vratar 1. SNL, ki je zlasti v jesenskem delu ustvarjal čudeže na vratih Olimpije, kjer je bil skoraj nepremagljiv, da je vendarle iz mesa in krvi, pa je mladi očka iz Koroške dokazal spomladi, ko se je njegova mreža vendarle začela tresti malce pogosteje.

Matevž Vidovšek je Olimpiji v nedavno končani sezoni pomagal do dvojne krone. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vseeno je bil za razred boljši od stanovskih kolegov v prvi ligi, pri 23 letih, ko se spogleduje tako z dokazovanjem Olimpije v Evropi kot tudi morebitnim novim prestopom v tujino, pa ne skriva cilja, da bi branil tudi za izbrano vrsto. Vsaj v obdobju, ko Oblak zaradi težav z vratom ni sposoben pomagati reprezentanci v tolikšni meri, kot smo bili od njega vajeni v preteklosti.

Odkar je leta 2015, takrat je Slovenija še zadnjič nastopila v dodatnih kvalifikacijah za veliko tekmovanje (Euro 2016), svojo reprezentančno kariero sklenil Samir Handanović, še en vratarski velikan iz Slovenije, ki v svetu uživa ogromen ugled, je na vseh poznejših kvalifikacijskih tekmah slovenske reprezentance branil le eden. Oblak.

Samir Handanović, tudi nekdanji kapetan slovenske reprezentance, še vedno brani. Pri 38 letih ga že konec tedna čaka najslajša tekma kariere, prvi finale lige prvakov z Interjem, katerega naj bi spremljal s klopi za rezervne igralce, saj je pri milanskemu klubu vlogo prvega vratarja prevzel Kamerunec Andre Onana. Za slovensko izbrano vrsto je zadnjič branil 17. novembra 2015, ko se je na povratni tekmi play-offa za Euro 2016 v Ljudskem vrtu z Ukrajino razšel z 1:1. Foto: Vid Ponikvar

Čez poldrugi teden, ko bo Slovenija že gostovala na Finskem, bo tako konec sedemletnega niza. Na vratih Kekove čete se bo pojavil nekdo drug, selektorju pa bi lahko bilo žal, da v zadnjih letih, ko je Slovenija odigrala kar nekaj prijateljskih tekem, na enem najbolj občutljivih igralnih mest vsake reprezentance ni preizkusil še katerega izmed kandidatov.

Belec pred petimi leti prvi vratar Slovenije

Na uvodnih kvalifikacijskih tekmah za Euro 2024 sta si na klopi delala družbo Vidovšek in Belec. Koroški orjak še ni debitiral na vratih slovenske članske reprezentance. Štirikrat je sedel na klopi. Vid Belec, ki je neprimerno izkušenejši, je zbral že 18 reprezentančnih nastopov, na klopi pa sedel še na 60 srečanjih. Kratko obdobje, ko je bil deležen statusa prvega vratarja Slovenije, se mu je ponudilo leta 2018.

Vid Belec je zadnjič na reprezentančni tekmi, ki se je igrala za točke, branil leta 2020 proti Kosovu (2:1). Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Takrat je bil selektor Tomaž Kavčič, kapetanski trak je pripadel Bojanu Jokiću, Jan Oblak pa zaradi v javnosti nikoli povsem pojasnjenih razlogov ni sodeloval na reprezentančnih dogodkih. Izpustil je tri prijateljske tekme, nato pa še celoten ciklus krstne izvedbe lige narodov, v kateri se Sloveniji ni godilo dobro. Osvojila je zadnje mesto v skupini, proti Norveški, Bolgariji in Cipru ni niti enkrat občutila sladkost zmage, na vseh šestih srečanjih pa je bil prvi vratar Belec. Njegova mreža se je vselej zatresla vsaj enkrat, tudi na zadnjih dveh tekmah lige narodov, ko je po odhodu Kavčiča izbrano vrsto za kratek čas prevzel Igor Benedejčič.

Leta 2019, ko je položaj slovenskega selektorja prevzel povratnik Matjaž Kek, je bilo že drugače. Oblak se je vrnil, začel nositi kapetanski trak ter nato v kvalifikacijah za velika tekmovanja (EP 2020, SP 2022 in EP 2024) branil prav na vseh tekmah. Na vseh 22. Niz pa bi se lahko hitro prekinil, selektor Kek bo o tem več povedal na sredini novinarski konferenci, na kateri bo predstavil seznam kandidatov za dvoboja proti Finski in Danski, saj bi lahko napočil trenutek, ko se Slovenija na vratih ne bo več mogla zanesti na kakovost igralca Oblakovega kova.

Vid Belec in Jan Oblak sta v slovenski izbrani vrsti sodelovala že leta 2012. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če upoštevamo vse tekme, na katerih se je igralo za točke, je Oblak od leta 2016, ko je od Handanovića prevzel status prvega vratarja Slovenije, izpustil le eno tekmo. To je bil dvoboj lige narodov proti Kosovu, ki ga je Kekova četa leta 2020 v praznih Stožicah, to je bilo obdobje sredi največje pandemije koronavirusa, dobila z 2:1, zmagoviti zadetek pa je v sodnikovem podaljšku z bele točke dosegel Josip Iličić.

Belec je vskočil med vrata namesto Oblaka, ki so ga takrat ovirale bolečine v rami, in moral enkrat po žogo v svojo mrežo. Tako na sedmih nastopih, ko je branil za Slovenijo v ligi narodov, torej na tekmi, ki se je igrala za točke, ni še nikoli zadržal mreže nedotaknjene. Slovenija je za nameček zmagala le enkrat. To pa je skrb vzbujajoč podatek, ki statistično gledano ne more biti preveč všeč slovenskim navijačem.