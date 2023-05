Jan Oblak v hudih težavah, Atletico in selektor Kek zaskrbljena

Kaj se dogaja z Janom Oblakom? Eden od najboljših vratarjev na svetu ni treniral z Atleticom že več kot dva tedna. Bolečine v vratu so tako neznosne, da je najverjetneje že sklenil sezono, zdravniki pa še vedno nimajo enotnega mnenja, kaj bi bilo bolje storiti. Za zdaj ostaja pri konservativnem zdravljenju s terapijami, a se omenja tudi možnost operacije. V tem primeru bi utrpela velik udarec tudi slovenska reprezentanca, saj prihodnji mesec na kvalifikacijskih dvobojih za Euro 2024 s Finsko in Dansko ne bi mogla računati na pomoč kapetana.

V taboru Atletica je zazvonil alarm. Navijači se sprašujejo, kaj se dogaja z Janom Oblakom, ki se že nekaj časa ne udeležuje treningov. Izkušeni slovenski vratar je nazadnje branil za Simeonejevo četo 23. aprila, ko je z Atleticom ostal praznih rok na derbiju v Barceloni (0:1), nato pa zaradi bolečin v vratu ni več stopil med vratnici.

Pri madridskem velikanu ne skrivajo zaskrbljenosti. Kljub številnim preiskavam in posvetom z nevrologi še vedno iščejo najboljšo rešitev, kako bi Škofjeločan najhitreje odpravil zdravstvene težave. Za zdaj so tako hude in moteče, da mora eden od najboljših vratarjev na svetu do nadaljnjega pozabiti na nogomet. Bolečine v vratu se pojavljajo zaradi nepredvidljivega krčenja mišic, med vretenci C4 in C5 pa se je za nameček pojavila še izboklina.

Končno besedo bo imel Oblak

Jan Oblak je največji ponos slovenske izbrane vrste in si še kako želi prvič nastopiti z domovino na velikem tekmovanju. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Pri madridskem klubu, ki pet krogov pred koncem prvenstva na lestvici zaseda drugo mesto, so za zdaj enemu od najbolj priljubljenih igralcev Atletica predpisali konzervativno zdravljenje prek terapij, a bi lahko, če se zadeva v kratkem ne bo izboljšala, razmišljali tudi o drugih možnostih. Na primer operaciji. Če bi moral na operativni poseg, bi potreboval Oblak po njem kar nekaj časa, da bi se vrnil na zelenice.

Zato so upravičeno zaskrbljeni tudi pri slovenski nogometni reprezentanci. Selektor Matjaž Kek se pripravlja na zahtevni junijski preizkušnji, ko bodo njegovi varovanci najprej 16. junija gostovali na Finskem, tri dni pozneje pa v najverjetneje razprodanih Stožicah, že zdaj so prodali blizu 10 tisoč vstopnic, pričakali prvega favorita skupine, Dansko. Brez Oblaka, najprepoznavnejšega slovenskega nogometaša na svetu, bo pot do osvojitve točk proti ''severnjakom'' bistveno težja. To bi bil velik udarec za Kekovo četo, zato so pogledi selektorja Slovenije v teh dneh še toliko bolj usmerjeni v Madrid. O tem, s kakšnim zdravljenjem bo poskušal odpraviti bolečine v vratu, bo imel končno besedo Oblak. Atletico mu ponuja popolno podporo.

Vlogo prvega vratarja prevzel Hrvat

Atletico bo v tej sezoni uresničil osnovni cilj, uvrstitev med štiri najboljše klube v la ligi, s čimer si bo priboril nastop v ligi prvakov v sezoni 2023/24. Do konca sezone ga čakajo še dvoboji z Elchejem (14. maj), Osasuno (21. maj), Espanyolom (24. maj), Real Sociedadom (28. maj) in Villarrealom, kjer bo Simeonejeva četa gostovala 4. junija. To bo sklepno dejanje sezone. Ob odsotnosti Oblaka vloga prvega vratarja Atletica opravlja Hrvat Ivo Grbić. Odkar ni na vratih Oblaka, je Atletico dobil vse tri tekme, njegovi soigralci pa so dosegli kar 13 zadetkov. Grbić je moral po žogo v svojo mrežo štirikrat.