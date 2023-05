Manchester City prekrižal načrte Realu

Prvi polfinalni dvoboj lige prvakov med Realom in Manchester Cityjem se je v Madridu končal brez zmagovalca (1:1). Gostitelje, ki v tej sezoni branijo evropski naslov, je v prvem polčasu povedel v vodstvo Vinicius Jr., v nadaljevanju pa je za izenačenje poskrbel Kevin de Bruyne. Povratna tekma bo prihodnjo sredo v Angliji. V sredo se bosta v milanskem spektaklu udarila Milan in Handanovićev Inter.

Na eni strani rekorder tekmovanja, 14-kratni evropski prvak Real Madrid, poln izkušenj in prestiža, na drugi pa Manchester City, eden od najbogatejših klubov na svetu, ki kljub izjemnim finančnim vložkom še ni dočakal tistega, kar bi ga najbolj osrečilo. To pa je evropski naslov. Bo v sezoni, kjer Erling Haaland trese mreže v neverjetnem ritmu, drugače?

Gostje z Otoka so na prvi polfinalni tekmi hitro zagospodarili na igrišču in v uvodnih 15 minutah kar štirikrat zapretili Thibautu Courtoisu. Belgijski čuvaj mreže je imel veliko dela, najprej se je izkazal ob strelu rojaka Kevina de Bruyna, nato je ubranil še nevaren strel z razdalje Rodrija, dvakrat pa ga je skušal premagati še Erling Haaland. Courtois je imel veliko dela, njegovi soigralci pa v igralnem polju niso našli rešitve, kako se bolj enakovredno zoperstaviti Cityju in dvigniti odstotek posesti žoge. Ta je bila krepko na strani gostov, občasno je bilo razmerje celo 75:25.

Vinicius Jr. je spravil na noge občinstvo z izjemnim zadetkom v 36. minuti. Foto: Reuters

Real je bil v podrejenem položaju, a je vseeno čutil, da bi lahko dočakal resnejšo priložnost. In jo tudi je. V 36. minuti je Eduardo Camavinga, ki je zaigral na levi strani, po dvojni podaji z Luko Modrićem prodrl proti vratom gostov, nato zaposlil Viniciusa Jr., Brazilec pa je z mojstrskim strelom z okrog 18 metrov premagal rojaka Edersona. Brazilski vratar je bil nemočen, beli baletniki so povedli z 1:0, nogometaši Cityja pa kar niso mogli verjeti, kako so se lahko po tako dobri uvodni tretjini srečanja na Santiago Bernabeuu znašli v zaostanku.

Kevin de Bruyne je sredi drugega polčasa poskrbel za izenačenje. Foto: Reuters

V drugem polčasu so gostje le dočakali tisto, po kar so prišli v Madrid. V 67. minuti je bil nepreviden Camavinga. Po njegovi nepopolni podaji se je žoge dokopal Rodri, nato je nadaljeval akcijo Ilkay Gündogan in zaposlil Kevina de Bruyna, izkušeni Belgijec pa je z izjemno močnim in natančnim strelom po tleh z okrog 20 metrov matiral Thibauta Courtoisa. Belgijski orjak je bil prekratek, Otočani so izenačili na 1:1.

V 78. minuti bi lahko Real popeljal v vodstvo Karim Benzema, a se je po njegovem strelu z glavo izkazal Ederson. Gostitelji so v izdihljajih srečanja močno zapretili, Francoz Aurelien Tchouameni je z zelo nevarnim strelom z razdalje prisilil vratarja Cityja k atraktivnem posredovanju, tako da je ostalo pri 1:1.

Real ima prijetne izkušnje z angleškimi klubi

Pozdrav Erlinga Haalanda in Luke Modrića po tekmi. Foto: Reuters V polfinalu sta se pomerila že lani. Takrat se je po preobratu na povratni tekmi smejalo madridskemu Realu, ki je pozneje tudi osvojil evropski naslov. V finalu je preskočil še enega angleškega predstavnika, Liverpool. Z Otočani ima v zadnjih sezonah zelo prijetne izkušnje. Letos jo je v osmini finala zagodel Liverpoolu, v četrtfinalu je bil boljši od Chelseaja, zdaj pa se bo nameril proti razigrani zasedbi Cityja, ki je spomladi ujela sanjski ritem, tako da premaguje tekmece kot po tekočem traku in vztraja v boju za trojno krono! Zadnji angleški klub, ki je osvojil tri največje lovorike v istem letu, je bil njegov mestni sosed Manchester United (1999).

Real lahko sezono sklene z dvema lovorikama. V soboto je osvojil španski pokal, upravičil vlogo favorita proti Osasuni, mojstrstvo v napadu pa je pokazal mladi Brazilec Rodrygo, v prvenstvu pa mu je Barcelona pobegnila za preveč točk, da bi lahko ubranil naslov.

Italijan ujel legendarnega Fergusona Carlo Ancelotti bo prihodnji teden, ko bo z Realom gostoval v Manchestru, postavil nov rekord lige prvakov. Foto: Reuters Italijanski trener Carlo Ancelotti je na prvi polfinalni tekmi proti Manchester Cityju poslušal himno lige prvakov že 190. v karieri in se na lestvici trenerjev, ki so v ligi prvakov vodili največ tekem, izenačil z rekorderjem Sirom Alexom Fergusonom. Škot je vodil Manchester United na 190 tekmah, Ancelotti pa je v najmočnejšem klubskem tekmovanju vodil osem različnih klubov. Poleg Reala in Milana, s katerima je postal evropski prvak, je vodil še Parmo, Juventus, Chelsea, PSG, Napoli in Bayern München.

Guardiola ni bil evropski prvak že 12 let

Trener vodilnega angleškega premierligaša Josep Guardiola je z Barcelono je kraljeval tudi v Evropi, nazadnje osvojil ligo prvakov leta 2011, nato pa zaman trkal na vrata dobitnikov evropskega naslova. Čeprav je pozneje vodil tako močna kluba, kot sta Bayern in Manchester City, mu ni uspelo ponoviti evropskih uspehov, ki jih je prej dosegal z Barcelono. Najbližje je bil leta 2021, a je v angleškem finalu izgubil proti Chelseaju.

Manchester City je uresničil načrt in ostal neporažen v Španiji. Foto: Reuters

Mladi norveški fenomen je z 12 zadetki prvi strelec lige prvakov. Rekord tekmovanja sicer znaša 17 golov, v sezoni 2013/14 ga je dosegel Cristiano Ronaldo. Takrat so šli beli baletniki do konca, trenersko paličico pa je držal v rokah kdo drug kot Carlo Ancelotti. Osvojil je "decimo", jubilejni deseti naslov.

V sredo se bosta v prvi polfinalni tekmi lige prvakov udarila še milanska velikana. Prvi gostitelj bo AC Milan, prihodnji torek pa se bosta vlogi zamenjali, in bo gostitelj Inter Samirja Handanovića.

Finale bo 10. junija v Istanbulu.

Liga prvakov, polfinale, prvi tekmi:

Torek, 9. maj:

Sreda, 10. maj: