Izkušeni Slovenec lovi zadnji vlak

Kot edini predstavnik v polfinalu lige prvakov bo slovenske barve danes zastopal Samir Handanović, ki pa bo milanski derbi spremljal s klopi za rezerve, medtem ko bo njegov Inter lovil uvrstitev v veliki finale in iskal priložnost za četrti naslov lige prvakov. To bo verjetno poleg italijanskega pokalnega tekmovanja za slovenskega vratarja zadnja priložnost za osvojitev lovorike s klubom, od katerega se bo po koncu te sezone najverjetneje poslovil, s tem pa bo h koncu prišla tudi dolga pot izkušenega Slovenca pri milanskem velikanu.

Inter po uvrstitvi v polfinale Foto: Reuters

Tridesetega junija 2023 bo namreč minilo že 11 let od dneva, ko je Handanović, ki so ga takrat italijanski mediji označili za "nogometnega velikana iz Slovenije", postal član Interja. Kljub izjemni karieri pa je 38-letni slovenski vratar svoj prvi nastop v ligi prvakov dočakal šele leta 2018 pri 24 letih, ko se je z Interjem v skupinskem delu veselil zmage nad Tottenhamom z 2:1. Prvi stik z ligo prvakov je imel slovenski vratar sicer že v dresu Udineseja v sezoni 2005/06, a je takrat, tako kot letos, v najelitnejšem evropskem tekmovanju sedel na klopi za rezerve.

Leta 2012 je sledil prestop k Interju, ki je dve leti pred tem v zrak nazadnje dvignil pokal za ligo prvakov, nato pa so za milanski klub sledila sušna evropska leta. Še najdlje se je izkušeni Slovenec z Interjem prebil v lanski sezoni, ko je v osmini finala moral priznati premoč Liverpoolu. Handanović je v dolgem obdobju pri Interju postal prava legenda kluba in tudi kapetan. Za nerazzurre je zbral kar 422 nastopov, s čimer je na 11. mestu na lestvici v zgodovini milanskega kluba.

Simone Inzaghi Foto: Reuters

Inter ima zdaj tako po dolgih letih novo lepo priložnost, da poseže po evropskih sanjah. Da je naboj še toliko večji, mu na poti do Istanbula in velikega finala na poti stoji veliki tekmec Milan, tako da bo potnika v finale določil derbi della Madonnina, San Siro pa bo tako dvakrat gostil veliki lokalni derbi. Zasedba Simoneja Inzaghija bo devetič v zgodovini nastopila v polfinalu lige prvakov, a s tem dosežkom je Inter šele tretji najboljši izkupiček katere izmed italijanskih ekip. Za Milan bo to 13. nastop v polfinalu, medtem ko je Juventus pri številki 12.

Nerazzurri so do zdaj v polfinalih napredovali petkrat, naslova pa so se pozneje veselili trikrat, zanimiv je tudi podatek, da je bil ravno Inter leta 2010 zadnji italijanski predstavnik, ki je slavil v ligi prvakov. V četrtfinalu so izločili Benfico, medtem ko je bil njihov veliki tekmec boljši od italijanskega prvaka Napolija. Milan je v zadnjem času v odlični formi, na zadnjih sedmih tekmah v serie A so brez poraza, ta niz pa želijo nadaljevati v ligi prvakov, kjer lovijo svoj prvi finale po letu 2007, skupno pa lovijo svojo osmo lovoriko v ligi prvakov, pri čemer s sedmimi naslovi zaostajajo le za Real Madridom, ki je v ligi prvakov slavil že 14-krat.

Nastop Rafaela Leaa, ki je v tej sezoni serie A dosegel 12 zadetkov, je še pod vprašajem. Foto: Reuters

Ibrahimović prečrtan, vprašaj pri Leau

Medtem ko bodo pri Interju vsaj na prvi tekmi polfinala zagotovo pogrešali Robina Gosensa, pa se bodo morali pri Milanu znajti brez Zlatana Ibrahimovića, ob tem pa Rossonere skrbi tudi poškodba Rafaela Leaa, ki je zaradi poškodbe zadnjo tekmo Milana sklenil že po enajstih minutah. "Rafael bo poskusil in videli bomo, če bo lahko začel. Če ne bo, ga sploh ne bo na klopi. Ne moremo tvegati," je pred srečanjem poudaril strateg Milana Stefano Pioli.

"Morali bomo prikazati izjemno ekipno predstavo, kar smo lahko videli že na naših zadnjih štirih tekmah v ligi prvakov. Da dosežeš izjemen rezultat, moraš opraviti odlično delo in dali bomo vse od sebe. Upam, da so fantje dodobra nabrušeni za pomemben spopad," je še pristavil Pioli.

Stefano Pioli Foto: Reuters

Milan in Inter sta se v polfinalu lige prvakov nazadnje pomerila pred 20 leti, na zadnjem medsebojnem obračunu v serie A pa je februarja z 1:0 zmagal Inter. Ta je bil boljši tudi v superpokalu v sredini januarja, ko je slavil s 3:0. "Napredovali smo v skupini z Bayernom in Barcelono, zatem pa smo si nabrali res neprecenljive izkušnje. Zavedamo se, da so vse tekme zelo težke, zdaj nas čaka nov ogromen izziv. V zadnjih 20 mesecih smo z Milanom odigrali kar sedem derbijev, nekatere smo dobili, nekatere ne. Zagotovo smo se iz prejšnjih tekem kaj naučili, a vsak obračun je poglavje zase. Fantje se bodo morali žrtvovati drug za drugega. Vzdušje je dobro, igrati bomo morali tako z glavo kot s svojimi srci. Kakorkoli, tekma bo trajala 180 minut in tega ne smemo pozabiti," je prepričan Inzaghi.

Liga prvakov, polfinale, prva tekma: Sreda, 10. maj:

21.00 Milan - Inter Verjetni začetni postavi:

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernandez; Tonali, Krunić; Saelemaekers, Bennacer, Brahim Diaz; Giroud Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Lukaku

