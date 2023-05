Juventus v Bergamu do drugega mesta, v Neaplju bodo pozdravili prvake

Nogometaši Juventusa so v 34. krogu z 2:0 zmagali pri Atalanti in s pomembno zmago skočili na drugo mesto serie A, v kateri se obeta hud boj za ligo prvakov. V tej bodo igrala prva štiri moštva. Štiri kroge pred koncem Lazio za staro damo zaostaja dve točki, Inter tri, Milan pa pet. Najbolj veselo je danes v Neaplju, kjer mesto slavi tretji naslov italijanskega prvaka Napolija. Ta bo ob 18. uri gostil Fiorentino.

Navijači Napolija so v četrtek dočakali trenutek, na katerega so čakali kar 33 let, njihov klub je tretjič v zgodovini postal italijanski prvak. Nogometaši Napolija so takrat na gostovanju pri Udineseju, za katerega je zadetek dosegel slovenski reprezentant Sandi Lovrić, remizirali z 1:1. Tako so osvojili točko, s katero so si pet krogov pred koncem tudi matematično že zagotovili naslov italijanskega prvaka.

Danes bo Napoli na domačem stadionu pričakal Fiorentino, obeta se velika veselica.

Juventus do pomembne zmage

Juventus je na gostovanju v Bergamu povedel v 56. minuti, ko je prvi zadetek v serie A vknjižil angleški najstnik Samuel Iling Junior. Ko je že kazalo, da se bo srečanje končalo s tem rezultatom, je globoko v sodnikovem dodatku končnih 2:0 za črno-bele postavil Dušan Vlahović.

Devetnajstletni Anglež Samuel Iling Junior je v dresu Juventusa vknjižil prvi zadetek v serie A. Foto: Guliverimage

Juventus je tako prišel do pomembne zmage, s katero je izkoristil sobotni poraz Lazia na gostovanju pri Milanu (0:2). Lazio zdaj za staro damo zaostaja dve točki, četrti Inter, ki je v soboto z 2:0 slavil pri Romi, pa tri točke, peti Milan pet, Atalanta in Roma pa na šestem oziroma sedmem mestu za ligo prvakov, v katero peljejo prva štiri mesta, zaostaja pet točk. Obeta se še hud boj za Evropo.

"Slovenski" ponedeljek

V ponedeljek bo Empoli Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja gostil Salernitano Domna Črnigoja, še en slovenski spopad pa se bo odvil v Vidmu, kjer bo pri Udineseju Jake Bijola in Sandija Lovrića gostovala Sampdoria vratarja Martina Turka.

Vodiškovi v prvo ligo

Zadnjo Sampdorio čaka izpad v drugo ligo, znana pa sta že oba kluba, ki sta si neposredno priigrala nastop v prvi ligi. To je že pred časom uspelo Frosinoneju, danes pa še Genoi Roka Vodiška. Za tretjo vstopnico med elito se bodo v dodatnih tekmah merile ekipe od tretjega do osmega mesta.

Italijansko prvenstvo, 34. krog:

Sobota, 6. maj:

Nedelja, 7. maj:

Ponedeljek, 8. maj:

Lestvica: