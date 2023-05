Konec je, Napoliju je uspelo! Mestu pod Vezuvom se meša od sreče.

Nogometaši Napolija so na gostovanju pri Udineseju, za katerega je zadetek dosegel slovenski reprezentant Sandi Lovrić, remizirali z 1:1. Tako so osvojili točko, s katero so si tudi matematično štiri kroge pred koncem že zagotovili naslov italijanskega prvaka. V Vidmu, v neposredni bližini Slovenije, je izjemen uspeh Napolija proslavilo več kot 10 tisoč vzhičenih navijačev Napolija, pravcata norišnica pa poteka v mestu pod Vezuvom.

Fotogalerija slavja navijačev Napolija, foto Reuters:

Navijači Napolija so dočakali trenutek, na katerega so čakali kar 33 let. Prvič bi lahko naslov prvaka proslavljali že v nedeljo, a Napoli doma ni premagal Salernitane (1:1). Od ene največjih zmag v zgodovini kluba ga je delilo le sedem minut. Fanatični privrženci so bili drugič na trnih v sredo. Če bi Sassuolo na Olimpicu ostal neporažen proti Laziu, bi bil Napoli že matematično prvak, a se tudi to ni zgodilo. Lazio je zmagal z 2:0.

Napoli je v četrtek postal tretjič italijanski prvak. Foto: Reuters

To je pomenilo, da je imel Napoli v četrtek novo zaključno žogico, da si predčasno zagotovi tretji naslov italijanskega prvaka, prvega po letu 1990, ko je v mestu pod Vezuvom "čaral" nepozabni Diego Armando Maradona. Izbranci Luciana Spalletija so za uresničitev velikega cilja v Vidmu na Dacia Arena potrebovali le točko. In jo po hudem boju tudi dosegli.

Kako je bilo v Neaplju po tem, ko so nogometaši postali italijanski prvaki:

V Videm je pripotovalo več kot 10 tisoč navijačev iz Neaplja. Foto: Reuters

Sprva ni kazalo najbolje za goste iz Neaplja. Slovenski reprezentant Sandi Lovrić je v 13. minuti zadel v polno in popeljal Videmčane v vodstvo. To je bil njegov peti zadetek v krstni sezoni, odkar se dokazuje v serie A. Na igrišču je prebil 78 minut. Udinese je zadržal prednost do konca prvega polčasa, v nadaljevanju pa so navijači Napolija le prišli na svoj račun.

Nigerijec Victor Osimhen, z 22 goli najboljši strelec tekmovanja, je zadel v polno v 52. minuti ter popeljal fanatične navijače Napolija, zlasti tiste na stadionu v Vidmu ter tiste, ki so se zbrali na stadionu v Nepalju, v ekstazo. Ostalo je pri remiju, na koncu so navijači Napolija preplavili zelenico v Vidmu, začelo se je ogromno slavje, ki bo zagotovo trajalo dolgo v noč.

Victor Osimhen je poskrbel za zlata vredno izenačenje v 52. minuti. Foto: Reuters

Osem velikanskih zaslonov na stadionu v Neaplju

Odkar je leta 2001 postala prvak Roma, so v nadaljevanju osvajali naslove le klubi iz Milana (Inter in Milan) ter Torina (Juventus). Niz je po dobrih dveh desetletjih prekinil Napoli. Na stadionu Maradona je bilo pravljično.

Na neapeljskem stadionu so navijači spremljali prenos dvoboja med Udinesejem in Napolijem na osmih velikanskih zaslonih, po koncu večernega dvoboja pa je sledila nepozabna zabava.

Juventus je v boju za drugo mesto z 2:1 premagal Lecce. Za zmago stare dame sta zadela Leandro Paredes in Dušan Vlahović. Atalanta je s 3:2 premagala Spezio, za katero Tio Cipot ni igral. Na klopi je ostal tudi vratar Martin Turk (ob porazu Sampdorie z 0:2 proti Torinu). Domen Črnigoj pa za Salernitano ni igral zaradi poškodbe. S 3:3 so remizirali s Fiorentino.

Empoli je na drugi četrtkovi tekmi odpravil Bologno s 3:1. Petar Stojanović je za zmagovalce igral od 78. minute, Lovra Štubljarja pa ni bilo v kadru.

