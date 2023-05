Zabava in osvojitev naslova prvaka sta prestavljeni za nekaj dni, so v en glas zatrjevali navijači Napolija, ki še ni tudi uradno novi italijanski nogometni prvak. Pred zadnjimi šestimi tekmami mu manjka ena točka. "Usojeno nam je, da trpimo, ampak bomo slavili," je dejal eden od srčnih navijačev. Posnetki z ulic Neaplja in obalne promenade so vredni ogledi. Kako strastno navijajo za svoj klub!