V živo: Napoli igra za naslov prvaka

Nogometaši Napolija pravkar gostijo Salernitano. Z zmago lahko že šest tekem pred koncem prvenstva postanejo novi italijanski nogometni prvaki. Pri tem jim je pomagal Inter, ki je po preobratu v zadnjih 15 minutah s 3:1 premagal Lazio, ta bi teoretične možnosti za naslov ohranil z zmago. V Neaplju je tako vse pripravljeno na veliko slavje tretjega naslova , prvega po 33 letih. V serie A se do konca sezone obeta hud boj za Evropo, Lazio ima na drugem mestu 61 točk, tretji Juventus 59, sledijo Inter, Roma in Milan s po 57 točkami. Rezultati vseh tekem na Sportalu v živo.

V ligi prvakov je Napoli sicer doživel razočaranje in prav proti italijanskemu tekmecu AC Milanu izpadel v četrtfinalu, a po zmagi nad Juventusom v prejšnjem krogu so nogometaši Napolija zdaj pred osvojitvijo scudetta, kot Italijani imenujejo lovoriko za naslov nogometnega prvaka. "Čakamo, da odpremo penino," je priznal tudi trener Luciano Spalletti.

Navijači Napolija so se pred stadionom začeli zbirati pet ur pred tekmo. Foto: Reuters To bi lahko odprli že danes, ko bodo na domačem stadionu gostili Salernitano. Nedeljsko slavje jim je s preobratom proti Laziu omogočil Inter. Rimljani so v gosteh vodili 1:0, nato pa so Milančani z golom Lautara Martineza začeli preobrat in zmagali s 3:1. Robin Gosens je priskrbel vodstvo, Martinez pa je ob koncu izigral obrambo in z drugim golom postavil končni rezultat.

Tekma med Napolijem in Salernitano je bila načrtovana za soboto ob 15.00, a so jo zaradi varnostnih razlogov preložili na danes.

Martin Turk bo s Sampdorio gostoval pri Fiorentini, Empoli Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja pa bo danes igral pri Sassuolu.

Milan v 97. minuti do točke v Rimu

V Rimu sta na sobotni tekmi AS Roma - AC Milan oba zadetka padla v končnici tekme. Najprej je v 94. minuti angleški napadalec Tammy Abraham zadel za Romo, toda v 97. minuti je domače veselje prekinil gol belgijskega vezista Alexisa Saelemaekersa.

Nov poraz Udineseja Sandi Lovrić je igral do 62. minute. Foto: Guliverimage

Nogometaši Udineseja, za katerega igrata tudi slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić, so v petek izgubili še tretjo od zadnjih petih tekem v italijanskem državnem prvenstvu. Za domačine je edini zadetek dosegel Gabriel Strefezza, ki je v 62. minuti izkoristil enajstmetrovko. Ravno takrat je iz igre odšel Lovrić, ki je tako kot Bijol začel v prvi postavi Videmčanov. Bijol je na zelenici ostal do 86. minute.

S porazom pa je petkov večer sklenil tudi Tio Cipot, ki je s Spezio pred domačimi gledalci z 0:2 klonil proti Monzi. Slovenski nogometaš je ob porazu igral od 59. minute naprej.

