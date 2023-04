Handanovićevi izločili Juventus, zdaj čakajo finalnega tekmeca

Prvi finalisti italijanskega pokala so nogometaši Interja, ki so na povratni tekmi z golom Federica Dimarca premagali Juventus in staro damo izločili z 2:1 v skupnem seštevku. Finalnega tekmeca bo ekipa Samirja Handanovića, ki je zaradi kazni srečanje spremljal kot gledalec, dobili v četrtek, ko bo Fiorentina proti Cremoneseju branila prednost z 2:0.

Inter se je tako izognil še tretjemu polfinalnemu izpadu v zadnjih štirih letih. Za Milančane se zdi Coppa Italia najboljša možnost, da to sezono osvojijo lovoriko. V ligi prvakov so sicer še v igri (prek Benfice so se uvrstili v polfinale), v italijanski serie A pa so zgolj šesti (54 točk) in velikih 24 točk za vodilnim Napolijem.

Slovenski vratar Samir Handanović tej sezoni ni veliko branil za Inter, je pa prav na prvi polfinalni tekmi z Juventusom zabeležil svoj 450. nastop za milanski klub. Ob koncu tekme, ki se je končala z 1:1, je bil eden od treh, ki je dobil rdeči karton, tako da na povratni ni kandidiral za nastop. Njegovi soigralci, med katerimi je bil po izbrisu rdečega kartona tudi Romelu Lukaku (vstopil je v 68. minuti), so povratno nalogo opravili zmagovito. Edini gol na obračunu je že v 15. minuti dosegel Federico Dimarco.

Kdo bo zadnja Interjeva ovira v boju za pokalno lovoriko, bo znano v četrtek, ko bo Fiorentina branila prednost 2:0 proti Cremoneseju.

