Luka Modrić se je odločil

Hrvaški nogometni virtuoz Luka Modrić ne odhaja nikamor. Čeprav so ga snubili Savdijci in mu ponujali bajen zaslužek, je 37-letni Dalmatinec sporočil madridskemu Realu, da se najbolje počuti v Madridu in da bi rad nadaljeval kariero v belem dresu. Tudi za ceno nekoliko manjše minutaže.

V Madridu narašča napetost. V torek se bosta v prvi polfinalni tekmi lige prvakov udarila Real in Manchester City. To bo "finale pred finalom", boljšega iz obračuna med španskim in angleškim velikanom bo v sklepnem dejanju največjega klubskega tekmovanja na svetu pričakal tekmec iz Milana, AC Milan oziroma Handanovićev Inter. Sodeč po rezultatih in dometih, s katerimi Real in City v tej sezoni preskakujeta ovire, bo zmagovalec špansko-angleškega dvoboja v finalu deležen vloge favorita.

Pri 37 letih še vedno med najboljšimi na igrišču

Evropski naslov branijo beli baletniki, ki so s 14 evropskimi naslovi tudi rekorderji tekmovanja. Kraljevi klub je deležen ogromnega spoštovanja, pod vodstvom Carla Ancelottija pa večinoma dobiva tekme, na katerih je prisoten največji vložek. Z osvajanjem evropskih lovorik v dresu Reala ima bogate izkušnje tudi Luka Modrić. Največji ponos hrvaškega nogometa je z Madridčani osvojil kar pet evropskih naslovov.

V soboto je pomagal Realu do pokalne lovorike. Španski pokal je osvojil prvič po devetih letih. Foto: Guliverimage

Čeprav leta niso več njegov zaveznik in pri 37 letih že spada v kategorijo veteranov, je njegova kondicijska pripravljenost še vedno na zavidljivo visoki ravni. Njegove predstave ostajajo dodana vrednost, tako da spada med najboljše posameznike Reala. Podobno kot denimo najboljši strelec Karim Benzema. Francoski napadalec je že podaljšal pogodbo z Realom, podobno je storil tudi Nemec Toni Kroos, še eden iz plejade Ancelottijevih varovancev, ki so že krepko zakorakali čez prag četrtega desetletja. Naslednji na vrsti bo očitno Modrić. O tem poroča tudi ponavadi zelo dobro obveščeni italijanski novinar Fabrizio Romano:

Luka Modrić will sign new deal very, very soon — it’s imminent as documents are now ready for the agreement valid until June 2024. ✍🏻⚪️✨🇭🇷 #RealMadrid



Toni Kroos has already signed the new contract valid for one more year; Modrić will do the same in the next days. pic.twitter.com/o6m7pMrwP5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2023

Obisk Srbije obrodil sadove

Veselje dolgoletnih soigralcev pri Realu po osvojitvi pokalne lovorike, Karima Benzemaja in Luke Modrića. Očitno bosta sodelovala pri belih baletnikih tudi v prihodnji sezoni. Foto: Reuters Čeprav naj bi na njegov naslov prispela zelo mikavna in donosna ponudba iz Savdske Arabije, je dal jasno in glasno vedeti, da ga takšne selitve ne zanimajo. V soboto je pomagal Realu do pokalne lovorike, beli baletniki so v finalu španskega pokala v Sevilli z 2:1 premagali Osasuno, njegov nastop, v igro je vstopil v 82. minuti, pa je navijače Reala navdal z neizmernim veseljem.

Še prejšnji teden mu je namreč poškodba stegenske mišice predstavljala veliko oviro, zaradi katere bi moral biti odsoten z igrišč kar nekaj tednov. Zdravstveno stanje, vmes se je odpravil tudi v Srbijo k znameniti dr. Marijani Kovačević, ki že dalj časa velja za eno največjih strokovnjakinj na svetu pri čim hitrejšem odpravljanju poškodb športnikov, se je popravilo. Tako bo Modrić, ki še vedno spada v elitno skupino najboljših zveznih igralcev na svetu, nared za torkov spopad z Manchester Cityjem.

Luka Modrić je v tej sezoni za Real zbral 28 nastopov. Prispeval je štiri zadetke in tri asistence. Foto: Reuters

''Kariero bi rad nadaljeval pri Realu. Ta klub predstavlja moje življenje. Real je moje življenje,'' je povedal v pogovoru za Cadena CER po pokalnem naslovu. S tem je dal vedeti, da ne bo sprejel nobene druge ponudbe kot želje klubskega vodstva k podaljšanju sodelovanja.

Izkušnje se bodo prepletale z mladostjo

Jude Bellingham predstavlja naložbo za prihodnost Reala, ki je v zadnjih letih že postopno pomladil zasedbo. Foto: Reuters Ker pa Real pripravlja poleti še en odmevni posel − v Španijo naj bi namreč prišel 19-letni Anglež Jude Bellingham (Borussia Dortmund), nesojena želja Cityja in Liverpoola −, se v zvezni vrsti Reala v prihodnji sezoni obeta nepozaben boj za dokazovanje v udarni postavi.

Na eni strani bodo prisotne izkušnje (37-letni Modrić in 33-letni Kroos), na drugi strani mladost (24-letni Federico Valverde, 23-letni Aurelien Tchouameni in 20-letni Eduardo Camavinga), treba pa bo prišteti še prihod najstnika Bellinghama. Modrić je vseeno odločen, da se bo raje potegoval za minutažo s tako močno konkurenco in ostal v klubu, kjer se počuti kot doma, kot pa da bi se selil po svetu. Poleg Savdijcev se namreč zanj zanimajo tudi klubi iz lige MLS.

To pa je le dokaz več, kako močno se je ljubezen do Reala, kluba, pri katerem se dokazuje že 11 let, zasidrala v njegovo srce. Zgodba, ki je postregla s številnimi uspehi − Modrić je z Realom osvojil kar 23 lovorik −, bo tako kmalu dočakala svoje nadaljevanje. Ljubljenec občinstva v Madridu bo nosil dres Reala vsaj še leto dni.