Rodrygo zadeval za 20. pokalno lovoriko Reala

Nogometaši Reala Madrida so v finalu španskega kraljevega pokala na stadionu Cartuja v Sevilli z 2:1 premagali Osasuno in osvojili 20. pokalno lovoriko Real je z dvema goloma Rodryga tako izkoristil največjo priložnost za osvojitev vsaj ene lovorike v tej sezoni. Beli balet v la ligi močno zaostaja za vodilno Barcelono, zahtevno delo pa ga čaka tudi v ligi prvakov, kjer mu bo v polfinalu nasproti stal v tem trenutku skorajda nezaustavljivi Manchester City. Osasuna je še drugič zaigrala v finalu kraljevega pokala in še drugič izgubila.

Real je silovito odprl dvoboj in v drugi minuti povedel. Po preigravanju Viniciusa Juniorja na levi strani je po podaji v sredino zadel Rodrygo. Osasuna je imela svoje priložnosti, a se do polčasa izid ni spremenil. Je pa v 58. minuti klub iz Pamplone izenačil po sploh prvem golu v sezoni Lucasa Torra.

Veselje Osasune pa ni trajalo dolgo, saj je Rodrygo z drugim golom v 70. minuti zapečatil usodo tekmecev, potem ko je v mrežo pospravil odbitek po strelu Tonija Kroosa.

Foto: Reuters

Nogometaši Reala so 40. igrali v finalu kraljevega pokala in se podpisali pod 20. lovoriko. Pred današnjim dvobojem so nazadnje v finalu igrali leta 2014 in takrat premagali Barcelono z 2:1. Katalonci sicer ostajajo rekorderji po pokalnih lovorikah z 31. Tri naslove več od Reala ima še Athletic Bilbao.

Osasuna je drugič igrala v finalu. Leta 2005 jo je po podaljšku ugnal Betis z 2:1.

Španski pokal, finale

Sobota, 6. maj: