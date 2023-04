Real za veliki finale ponižal Barcelono

Osasuna je na torkovi povratni tekmi proti Athleticu iz Bilbaa, na kateri je branila prednost 1:0, po podaljšku in golu v 116. minuti izvlekla remi (1:1) in si zagotovila napredovanje v finale španskega kraljevega pokala. V sredo zvečer pa se igralo na kultnem Camp Nouu, kjer Barcelona na pokalnem el clasicu branila tesno prednost s prve tekme v Madridu (1.0). In doživela pravo katastrofo. Real Madrid je slavil s 4:0, Karim Benzema je v drugem polčasu zabil tri gole.

Vinicius Junior je v sodnikovem dodatku prvega polčasa zadel za vodstvo Reala 1:0. Foto: Reuters Niz neuspehov belih baletnikov proti Barceloni je bil pred to tekmo v tem letu kar pester. Real Madrid v prvenstvu za največjim tekmecem, s katerim je prejšnji mesec izgubil na Camp Nouu z 1:2, zaostaja 12 točk, tako da ga bi lahko do ubranitve naslova popeljal le še čudež. V pokalnem tekmovanju pa je na uvodni polfinalni tekmi doma izgubil z 0:1. Letos so mu izbranci Xavija prekrižali načrte tudi v superpokalnem tekmovanju, kjer so v finalu v Savdski Arabiji ugnali Real s 3:1. Tako so Madridčani, ki jih vodi Italijan Carlo Ancelotti, proti Barceloni izgubili trikrat zapored.

Pred tekmo še visoke dvignjene zastave navijačev Barcelone. Foto: Reuters Tokrat pa - na že 254. El Clasicu - je bilo vse drugače. V gosteh so zmagali s kar 4:0. V prvem polčasu je zadel Vinicius Junior, v drugem je pa je hat-trick dosegel Karim Benzema (enega z bele točke). Tekma je bila zelo vroča, sodnik je pokazal kar 12 rumenih kartonov, tudi trenerju Xaviju. Real tako ohranja upanje na prvo domačo pokalno lovoriko po devetih letih.

Finale Real Madrid - Osasuna bo šestega maja. Madridčani bodo proti trenutno devetouvrščeni ekipi la lige izraziti favoriti.

