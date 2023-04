V najmočnejših ligah letijo trenerske glave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenerja menjata Valladolid in Espanyol

V nedeljo sta službo izgubila dva trenerja v angleški premier ligi (Graham potter v Chelseaju in Brendan Rodgers v Leicestru), v ponedeljek pa sta nogo dobila dva trenerja v španski la ligi. Real Valladolid je odpustil Joseja Roja Martina, Espanyol pa Diega Martineza. Od 20 španskih prvoligašev je trenerja med to sezono menjalo že sedem klubov.

Jose Rojo Martin, z vzdevkom Pacheta, ne bo več vodil španskega prvoligaša Real Valladolid. S trenerjem so se razšli le dan po tem, ko jim madridski Real nasul kar šest golov (6:0).

Pacheta, ki je trener kluba postal 16. junija 2021, je Valladolid vodil na 75 uradnih tekmah (42 v drugi ligi, 27 v prvi ligi in šest v kraljevem pokalu). Največji uspeh 55-letnega trenerja je bil, ko je Valladolid popeljal v elitno špansko prvenstvo.

Valladolid na prvenstveni lestvici španske primere divison zaseda 16. mesto z 28 točkami, na vrhu razpredelnice je Barcelona z 71 točkami.

Diego Martinez Foto: Reuters Diego Martinez pa ne bo več vodil Espanyol iz Barcelone. To je že deseta sprememba na trenerskih klopeh v španskem prvenstvu to sezono (Elche je trenerja menjal kar trikrat, Sevilla dvakrat), še trije pa so ga pred samim začetkom sezone.

Espanyol je po štirih zaporednih porazih v prvenstvu odpustil 42-letnega Martineza, ki je klub vodil od lanskega maja. V tem času je na 31 tekmah v vseh tekmovanjih zabeležil devet zmag. To sezono je na 27 prvenstvenih tekmah Espanyol slavil šestkrat, ima pa še devet remijev in 12 porazov. To je dovolj za 17. mesto, s čimer je katalonski klub tik nad cono izpada v drugo ligo.