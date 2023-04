Oblak zadovoljen, razpoloženi Real po poti Barcelone

Real Madrid je v 27. krogu španskega prvenstva tudi po zaslugi hat-tricka Karima Benzemaja s 6:0 odpihnil Valladolid in zaostanek za vodilno Barcelono, ki se ji nasmiha prvi državni naslov po letu 2019, znova znižal na 12 točk. Katalonska ekipa je v soboto na krilih najboljšega strelca prvenstva Roberta Lewandowskega v gosteh nadigrala že skoraj odpisani Elche (4:0). Atletico Madrid z Janom Oblakom med vratnicama je v nedeljo zvečer z 1:0 ugnal Betis in se utrdil na tretjem mestu.

V nedeljski večerni tekmi je Atletico, pri katerem je Jan Oblak igral 389. tekmo za rdeče-bele in prehitel Diega Godina na klubski lestvici, gostil Betis. V obračunu ekip pod vrhom lestvice bi Atletico z zmago ušel Sociedadu, Betis pa bi po drugi strani lahko Baske skoraj ujel. Nazadnje se je končalo s tesno zmago madridske ekipe. Več od igre so imeli že sicer domači, v 72. minuti so se tudi že veselili zadetka, toda Koke je bil pred tem v prepovedanem položaju. Jose Maria Gimenez pa je v prvem delu zadel okvir vrat. Ko je že kazalo, da bo Betis odnesel točko, pa je v 86. minuti zadel Angel Correa in atletom zagotovil dragocene tri točke.

Barcelona in Real zanesljiva

Do prepričljivih zmag pa sta prišla tako Barcelona kot tudi drugi Real Madrid. Valladolid je tokrat končal tekmo s pol ducata prejetih golov, tri je za Madridčane dosegel Karim Benzema, vse v razmiku le sedmih minut v prvem polčasu. Preostale tri so dosegli Rodrygo, Marco Asensio in Lucas Vazquez.

Karim Benzema se je podpisal pod tri zadetke. Foto: Reuters

Navijači Barcelone so v soboto pozdravili prepričljivo zmago vodilnega kluba pri Elcheju, zadovoljstvo pa je bilo še toliko večje, saj je najboljši strelec prvenstva Robert Lewandowski dosegel prva gola v tekmovanju po 19. februarju, po več kot petih mesecih pa se je med strelce vpisal mladi napadalec Ansu Fati. Katalonci so tako branilcu naslova Realu vsaj do nedelje ušli na +15.

Najboljša španska kluba Barcelona in Real Madrid se bosta kmalu znova srečala, v sredo se bosta pomerila na povratni polfinalni tekmi španskega kraljevega pokala. Katalonci so prvo tekmo v Madridu dobili z 1:0.

Barcelono je proti Elcheju povedel v vodstvo najboljši strelec la lige Robert Lewandowski. Poljak je bil v drugem delu uspešen še enkrat. Foto: Guliverimage

Sevilla je pod vodstvom novega trenerja Jose Luis Mendilibarja v gosteh premagala Cadiz in zaplula v mirnejše vode. Povzpela se je na 13. mesto.

