Chelsea ostal brez trenerja, spremembe še pri enem angleškem prvoligašu

Iz angleškega prvoligaša Chelseaja so sporočili, da so prekinili sodelovanje s trenerjem Grahamom Potterjem. Potter se je k Chelseaju preselil septembra, ko je takrat zamenjal Thomasa Tuchla, slabi rezultati pa so ga zdaj odnesli iz trenerskega stolčka. Brez dela pa je ostal še en trener angleškega prvoligaša Brendan Rodgers, ki se je moral posloviti od Leicestra.

"Graham se je strinjal, da bo sodeloval s klubom in omogočil nemoten prehod. V času svojega službovanja nas je popeljal v četrtfinale lige prvakov, kjer se bomo pomerili z Real Madridom. Nogometni klub Chelsea se Grahamu zahvaljuje za vsa njegova prizadevanja in prispevek ter mu želi vse dobro v prihodnosti," so v uradnem sporočilu kluba danes zapisali Londončani. Sodu je dno izbil sobotni poraz proti Aston Villi (0:2), po katerem je Chelsea padel že na enajsto mesto premierligaške lestvice. Angleškega prvoligaša sicer prihodnji teden čaka prva tekma četrtfinala lige prvakov proti Real Madridu.

Kot so še sporočili iz Chelseaja, bo ekipo začasno vodil Bruno Saltor, tudi že v torek, ko Chelsea čaka tekma angleškega prvenstva proti Liverpoolu. Kot morebitno zamenjavo za Potterja se sicer že omenja Juliana Nagelsmanna, ki se je med zadnjim reprezentančnim premorom moral posloviti od Bayerna.

Rodgers ni več trener Leicestra Brendan Rodgers ni več trener Leicestra. Foto: Reuters

Sodelovanje pa sta sklenila tudi Leicester in njegov dozdajšnji trener Brendan Rodgers, ki sta se po štirih letih sporazumno razšla, so dan po porazu v srečanju angleške lige proti Crystal Palaceu sporočili iz kluba. "Pod njegovim vodstvom smo preživeli nekaj najboljših nogometnih trenutkov, zato mu bomo večno hvaležni. Zagotovo ima zagotovljeno mesto v zgodovini kluba. Toda zadnji rezultati ekipe so pod pričakovanji, zato smo morali nekaj storiti," so sporočili iz Leicestra, ki je pod njegovim vodstvom leta 2021 prvič zmagal v pokalu FA, leto pozneje pa se je uvrstil tudi v polfinale prve izvedbe konferenčne lige.

Toda letos rezultati niso na ravni, kot bi si jih želeli. Ekipa, ki so jo v zadnjih letih zapustili številni odlični igralci, se je nepričakovano znašla v boju za obstanek, trenutno v ligi zaseda predzadnje mesto, za njo je le Southampton.

Rodgers in Potter sta že 12. in 13. trener v angleški ligi, ki v sezoni nista obdržal dela, kar je absolutni rekord elitne angleške lige.

