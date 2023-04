Incident v Manchestru: poškodovali avtobus z igralci Liverpoola

Po sobotnem derbiju med Manchestrom Cityjem in Liverpoolom, ki so ga sinje modri dobili s 4:1, so sledili neljubi dogodki pred stadionom Etihad. Navijači Cityja so namreč v avtobus z igralci Liverpoola vrgli več predmetov, med njimi granitno kocko. Na steklu avtobusa je bilo nekaj razpok, potniki pa so bili nepoškodovani. "Takšni incidenti so povsem nedopustni. Obsojamo dejanje posameznikov," so v izjavi za javnost zapisali pri Manchestru Cityju. Že med prvim polčasom je bilo s tribun slišati več neprimernih vzklikov proti navijačem Liverpoola.

Nekaj podobnega se je po tekmi med tema dvema tekmecema zgodilo že pred štirimi leti in pol, le da so takrat Liverpoolovi navijači razbili vetrobransko steklo na avtobusu Cityja. Med tisto tekmo, na kateri je Manchester izgubil z 0:1, pa so trenerju Pepu Guardioli navijači Liverpoola metali kovance.