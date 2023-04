Haaland manjkal, a je Man City po preobratu zmlel Liverpool

Najboljši angleški klubi so po reprezentančnem premoru vstopili v 29. krog premier lige. Na prvi tekmi je Manchester City brez poškodovanega Erlinga Haalanda s 4:1 nadigral lanskega tekmeca za naslov Liverpool in se vsaj za nekaj ur Arsenalu približal na pet točk. Vodilni Londončani ob 16.00 doma igrajo z Leedsom.

V angleški premier ligi sta po sobotnem kosilu igrala Manchester City in Liverpool. Branilci naslova so še kako potrebovali zmago, saj so pred tem krogom za Arsenalom s tekmo manj zaostajali osem točk. Redsom, ki so na lestvici zasedali zanje skromno šesto mesto, pa bi prišle nove točke še kako prav v boju za tako želeno ligo prvakov.

Mohamed Salah je zadel za 1:0, a je City hitro prišel do izenačenja. Foto: Reuters Derbi 29. kroga se je na stadionu Etihad igral brez najbolj vročega napadalca na svetu ta hip (28 golov v premier ligi). Norvežan Erling Haaland je zaradi poškodbe mišice, ki jo je staknil na tekmi pokala FA proti Burnleyju, izpustil že reprezentančno akcijo. Zdravstvenih težav med tednom še ni bilo konec, kar je potrdila tudi njegova odsotnost na sredinem in četrtkovem treningu. ''Erling okreva. Na koncu bodo o tem odločali zdravniki. Govoril sem z njim, počuti se v redu,'' je v petek povedal trener Cityja Pep Guardiola. A Haalanda v soboto vendarle ni bilo v postavi. Zaradi zdravstvenih težav pa je v sinjemodrem dresu manjkal tudi Phil Foden.

Če je Manchester City v 15. minuti zapravil prvo priložnost na tekmi, ko je iz prostega strela mimo vrat udaril Riyad Mahrez, pa je Liverpool svojo prvo unovčil. Le dve minuti pozneje je imel Mohamed Salah precej prostora v kazenskem prostoru in ob njegovem natančnem strelu je bil vratar Ederson nemočen. Po ogledu z VAR-om je bil gol priznan, šlo je za sum na prepovedan položaj. V nadaljevanju je Mahrez zapravil še en strel, ne pa tudi Julian Alvarez. V kazenskem prostoru je prejel podajo Jacka Grealisha in v 27. minuti zadel za izenačenje na 1:1. To je bil tudi izid prvega polčasa.

Kevin De Bruyne za 2:1. Foto: Reuters City je silovito začel drugi polčas. Že v prvi minuti je v kazenski prostor podal Mahrez, kapetan Kevin de Bruyne pa je žogo poslal v gol. Za preobrat in vodstvo domačih z 2:1. Le sedem minut pozneje je bilo že 3:1. Eden od branilcev Liverpoola je v kazenskem prostoru odbil žogo, a je ta prišla na noge povsem samemu Ilkayu Gundoganu. In ta jo je neovirano potisnil v Alissonovo mrežo. Liverpool se ni več pobral, dobil je še en gol. V 74. minuti je za končni izid 4:1 zabil še Grealish. Tudi pogled na statistiko potrjuje, kdo je bil gospodar na igrišču: City je imel žogo 68-odstotkov igralnega časa, uspešno je zaključil 688 podaj (Liverpool le 276), v okvir vrat je streljal osemkrat, Liverpool pa samo enkrat.

Angleško prvenstvo, 29. krog:

Sobota, 1. april:

Nedelja, 2. april:

Ponedeljek, 3. april: