Crystal Palace občutil jezo Arsenala

Bukayo Saka je dal dva gola. Foto: Reuters Arsenal je na svoji 28. tekmi premier lige dosegel že 22. zmago. Crystale Palace so premagali s 4:1. Že na začetku drugega polčasa so povedli s 3:1, ko je zadel Granit Xhaka. V prvem polčasu sta zabila Gabriel Martinelli in Bukayo Saka. Slednji je pred koncem tekme zadel še drugič. Čeprav topničarji nimajo tako dominantnega strelca, kot je Erling Haaland v vrstah Manchestra Cityja, pa so za zdaj zabili samo en gol manj (na eni tekmi več). Haaland je z 28 goli prvi strelec lige, Martinelli je pri 13 golih, Saka pri 12, kapetan Arsenala Martin Odegaard jih je dal 10, Leandro Trossard pa osem. Crystal Palace že na 12. zaporedni tekmi ni zmagal in ga v nadaljevanju čaka boj za obstanek.

Nogometaši Tottenhama, ki se v angleški ligi borijo za mesta, ki vodijo v ligo prvakov, so v 28. krogu pri zadnjeuvrščenemu Southamptonu izgubili dve pomembni točki. Izid tekme je bil 3:3, gosti pa so še v 78. minuti vodili s 3:1, nato pa sta domačim točko zagotovila Theo Walcott in James Ward-Prowse. Slednji je v tretji minuti sodnikovega dodatka izkoristil enajstmetrovko. Neodločeno, 2:2, je v soboto igral tudi Chelsea.

Zaradi igranja nekaj klubov v četrtfinalu pokala FA so prestavljeni obračuni Liverpool - Fulham, Brighton - Manchester United ter Manchester City - West Ham.

Angleško prvenstvo, 28. krog:

Petek, 17. marec:

Sobota, 18. marec:

Nedelja, 19. marec: