Arsenal se ne šali, s 3:0 padel še Fulham. Spodrsljaj Man Utd.

Na Otoku sta se najprej za točke v času sobotnega kosila pomerila Bournemouth in Liverpool. Presenetljivo so vse tri točke ostale doma. Češnjice so tako premagala rdeče, ki so v prejšnjem krogu napolnili mrežo Manchester Unitedu (7:0), se povzpeli na peto mesto in napovedali boljše čase. nato pa je sledilo gostovanje na stadionu Vitality, kjer so si priigrali več priložnosti za zadetek od gostiteljev, a žoga ni hotela v mrežo. Po petih zaporednih srečanjih, na katerih so ohranili mrežo nedotaknjeno, so tokrat ostali brez vsega (0:1), Bournemouthu pa je zmago zagotovil Philip Billing. V 70. minuti je Mohamed Salah zapravil kazenski strel za goste.

V drugem polčasu sta v polno za Chelsea zadela tako Kai Havertz kot tudi Mateo Kovačić. Foto: Reuters

Rdeče v sredo čaka zgodovinski izziv, saj bodo skušali v Madridu vrniti belim baletnikom z enako mero in se senzacionalno uvrstiti med osem najboljših v ligi prvakov. Tja, kamor se je uvrstil Chelsea in zadržal upanje na vsaj eno lovoriko v sezoni, v kateri je segel globoko v denarnico in pripeljal ogromno dragih novincev. Modri so v soboto gostovali pri Leicester Cityju, trener Graham Potter pa je pozitivno energijo, katere ni manjkalo po zmagi nad Borussio Dortmund, zna pravilno usmeriti v zmago. Londončani so zmagali s 3:1 in napovedali boljše čase.

Erling Haaland je v tej sezoni v angleškem prvenstvu dosegel že 28 zadetkov. Foto: Reuters

Branilec naslova Manchester City je v soboto v Londonu premagal Crystal Palace. Na Selhurst Parku je zmagal z 1:0, edini zadetek na tekmi pa je z bele točke dosegel prvi strelec tekmovanja Erling Haaland. Pred tem so domači v kazenskem prostoru nepravilno zaustavili Ilkaya Gündogana. City se je vodilnemu Arsenalu približal na dve točki zaostanka, a ne za dolgo, že v nedeljo se je prednost Londončanov povišala na pet točk.

Topničarji so v 27. krogu blesteli na gostovanju pri Fulhamu, mestnem tekmecu, ki na lestvici vztraja na mestih, kjer se delijo evropske vozovnice. Arsenal je v četrtek v ligi Europa remiziral s Sportingom iz Lizbone, trener Mikel Arteta se je odločil za nekaj rotacij v ekipi, navijače je lahko razveselila vrnitev Martina Odegaarda, ki je v prvem polčasu dosegel enega izmed treh zadetkov Arsenala. Pri vseh treh je podajo prispeval Leandro Trossard.

Casemiro je moral zapustiti igrišče v 34. minuti. Foto: Reuters

Manchester United, ki si je po bolečem porazu z Liverpoolom (0:7) že delno opomogel z evropsko zmago v ligi Europa proti španskemu Betisu, je v nedeljo doživel novo razočaranje. Na Old Trafforud je proti zadnjeuvrščenem Southamptonu osvojil le točko (0:0). Brazilec Casemiro je rdečim vragom otežil delo z rdečim kartonom, ki ga je prejel v 34. minuti.

Angleško prvenstvo, 27. krog:

Sobota, 11. marec:

Nedelja, 12. marec: