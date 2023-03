Katastrofa Man Uniteda, Liverpool je zabil kar sedemkrat

V 26. krogu angleškega prvenstva je Liverpool po neverjetni predstavi s kar 7:0 odpihnil večnega rivala Manchester United, ki je tako doživel pravo katastrofo. To je bilo izenačenje najhujšega poraza Uniteda v premier ligi, leta 1953 je proti Wolverhamptonu izgubil z 1:8. V soboto se je nenadejana poslastica odvila na stadionu Emirates, kjer je vodilni Arsenal po velikem preobratu in zadetku v 97. minuti srečanja s 3:2 premagal Bournemouth. Topničarji so že po devetih sekundah in enajstih stotinkah tekme doživeli šok, potem ko je za goste zadel Philip Billing, a so v drugem polčasu skovali preobrat. Četrti Tottenham je z 0:1 klonil proti Wolvesom, Chelsea pa je z enakim izidom ugnal Leeds, za uvod v krog je drugi Manchester City z 2:0 ugnal Newcastle.