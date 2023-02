V živo: Bo Chelsea na lokalnem debiju le dal kak gol več?

Na Otoku je 25. krog elitnega angleškega prvenstva razpotegnjen od petka pa vse do petega aprila, ko se bosta pomerila Manchester United in Brentford. Vodilni Arsenal je v gosteh premagal Leicester City, najbližji zasledovalec Manchester City pa je nadigral Bournemouth. Liverpool je nastopil prvič po evropskem polomu proti Realu (2:5) in znova razočaral navijače, saj je remiziral pri Crystal Palacu (0:0). Nedelja je v znamenju londonskega derbija med Tottenhamom in Chelseajem, ki je na zadnjih štirih tekmah v prvenstvu dosegel le en zadetek.