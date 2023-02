Rdeči vragi po gladki zmagi znova blizu vrha, uspešen tudi Tottenham

Na prvi nedeljski tekmi 24. kroga angleškega prvenstva je Manchester United s 3:0 odpihnil Leicester in se z odigrano tekmo več vodilnemu Arsenalu približal na pet točk zaostanka, za drugim mestnim tekmecem Manchester Cityjem pa zaostaja zgolj tri točke. Za United se je dvakrat med strelce vpisal nezaustavljivi Marcus Rashford, končni izid je v 61. minuti postavil Jadon Sancho. Tottenham pa je po zmagi nad West Hamom (2:0) skočil na četrto mesto. Za Spurs sta v drugem polčasu zadela Emerson Royal in Son Heung-min.

Manchester United se je z zmago nad Leicesterjem odlepil od tekmecev za tretje mesto, najbližji zasledovalec je zdaj Tottenham, ki zaostaja sedem točk. Marcus Rashford je v obračunu z Leicestrom nadaljeval svoj strelski niz, dosegel je dva gola. Ta je, odkar se je vrnil s svetovnega prvenstva, na 17 tekmah dosegel kar 16 golov, skupno pa jih je v sezoni prispeval 24, kar je njegov osebni rekord v elitni ligi. Petindvajsetletni napadalec je tudi prvi po Waynu Rooneyju in letu 2010, ki je za United v polno zadel na sedmih zaporednih tekmah.

Arsenal slavil po drami

Za uvod je Arsenal v soboto po infarktni končnici s 4:2 na poslastici ugnal Aston Villo in prekinil niz štirih tekem brez zmage v vseh tekmovanjih. Tragični junak tekme je postal vratar Aston Ville Emiliano Martinez. Arsenal je ob tem razveselil še Nottingham Forrest, ki je presenetil in z 1:1 remiziral z Manchester Cityjem, ki tako ni bil dolgo na vrhu.

Že prva tekma kroga v premier ligi je postregla s pravo strelsko poslastico. Aston Villa je gostila Arsenal, ki je v zadnjih treh krogih do te tekme v angleškem prvenstvu vselej ostal brez zmage. Tudi tokrat je bil do 93. minute v zahtevnem položaju, a je na koncu vendarle vknjižil nove tri točke.

Arsenal je slavil s 4:2. Foto: Reuters

Aston Villo je sicer že v peti minuti v vodstvo popeljal Ollie Watkins, a je enajst minut kasneje na drugi strani z devetim golom v tej sezoni odgovoril Bukayo Saka. Zatem so gostitelji po golu Philippeja Coutinha v 31. minuti znova povedli. V 61. minuti je Arsenal po zadetku Oleksandra Zinchenka še drugič na tekmi izid poravnal (2:2). Nato sta obe ekipi zapravljali velike priložnost, Aston Villa je dvakrat stresla tudi okvir vrat. Ko je že delovalo, da se bo tekma končala z delitvijo točk, pa je v 93. minuti nastopil trenutek odločitve. Z močnim strelom izven kazenskega prostora je skušal vratarja Aston Ville Martineza presenetiti Jorginho. Njegov projektil je zadel prečko, od koder se je žoga odbila v tla, nato pa v glavo nesrečnega Martineza, ki je žogo poslal v lastno mrežo. V enem izmed zadnjih napadov na tekmi je nato po protinapadu z golom v prazno mrežo v 98. minuti zmago gostov le še potrdil Gabriel Martinelli.

Velik spodrsljaj pa so si privoščili nogometaši Manchester Cityja, ki so le remizirali z Nottingham Forrestom. Sinjemodri so sicer v 41. minuti povedli po golu zadetka Bernarda Silve, tudi v nadaljevanju so imeli vse niti igre v svojih rokah, a je Nottingham v 84. minuti izkoristil praktično edino pravo priložnost na srečanju. Na 1:1 je izenačil Chris Wood, ki je s tem postavil tudi končni izid.

Pep Guardiola ni mogel biti zadovoljen z izplenom svojih varovancev. Foto: Reuters

Chelsea izgubil proti zadnjim, Azpilicueta izgubil zavest

Še poglobila pa se je kriza Chelseaja, ki tudi z novim trenerjem Grahamom Potterjem ni uspešen kot nekoč. V letu 2023 so dobili eno samo tekmo, že zadnjih deset tekem pa niso dali več kot en gol, tokrat so ostali brez doseženega gola na domačem obračunu proti zadnjeuvrščenemu Southamptonu, ki je slavil z 1:0. Skupaj so na 23 tekmah sezone zabili le 23 golov. Tudi sredi tedna v ligi prvakov kljub številnim priložnostim niso mogli zabiti in Borussia Dortmund jih je premagala z 1:0.

Edini gol za peto zmago Southamptona v sezoni je že v sodnikovem podaljšku prvega polčasa dosegel James Ward-Prowse.

Trenutek, ko je Cesar Azpilicueta utrpel hud udarec v glavo. Foto: Reuters

Tekma je bila na koncu podaljšana za skoraj 15 minut, saj je v 73. minuti nogometaš Southamptona Sékou Mara pri poskusu izbijanja žoge z nogo v glavo zadel Cesarja Azpilicueto, ki je izgubil zavest in padel na tla. Takoj so mu na pomoč priskočili soigralci in zdravniška služba, španskega nogometaša pa so na nosilih in s kisikovo masko na obrazu odnesli z igrišča, ob tem pa je Azpilicueta z gesto nakazal, da z njim na srečo ni nič hujšega.

Liverpool je v vodstvo popeljal Darwin Nunez. Foto: Reuters

Na zadnji sobotni tekmi pa je še drugo zaporedno zmago v nizu dosegel Liverpool. Redsi so po zmagi nad Evertenom na kolena spravili še Newcastle, ki je zabeležil prvi domači poraz v tej sezoni. Za Liverpool je v deseti minuti po asistenci Trenta Alexandra-Arnolda zadel Darwin Nunez, sedem minut kasneje pa je vodstvo na 2:0 povišal Cody Gakpo. Gostitelji, ki jih prihodnji teden čaka finale ligaškega pokala proti Manchester Unitedu, so si dodatne težave nakopali v 22. minuti, ko je v protinapad krenil Salah, vratar Nick Pope pa je ob poskusu prekinitve akcije zunaj kazenskega prostora posredoval z roko in si prislužil rdeči karton. Liverpool je nato tekmo brez večjih pretresov pripeljal v svojo korist in tako zmanjšal zaostanek za mesti, ki vodijo v Evropo.

Angleško prvenstvo, 24. krog:

Sobota, 18. februar:

Nedelja, 19. februar: