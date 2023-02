VAR pomagal, a napake Arsenal stale, Man City z zmago na prvo mesto

Arsenal, sicer z odigrano tekmo manj, ni več vodila ekipa angleške premier lige. Na derbiju za prvo mesto (šlo je za zaostalo tekmo 12. kroga) je v Londonu branilec naslova Manchester City zmagal s 3:1. Topničarji so si privoščili dve hudi napaki v obrambi, na koncu pa sta udarila še Kevin de Bruyne in Erling Haaland.

Stadion Emirates. Foto: Reuters Arsenal je v tej sezoni kot prerojen in ima prvič po letu 2004 priložnost, da se povzpne na angleški prestol. A v boju za vrh se obeta še vroč spopad, glavni tekmec zasedbe Mikela Artete, ki je bil v preteklosti pomočnik strateg sinjemodrih Pepa Guardiole, pa je prav Pepov Manchester City, ki lovijo tretji zaporedni naslov v angleškem prvenstvu. "To je zagotovo najmočnejša ekipa Arsenala, odkar sem jaz na čelu Manchester Cityja. Največja motivacija je, da ne nameravamo kar tako prepustiti trona premier lige. Če nas bo Arsenal premagal zato, ker je boljši, potem jim bom športno čestital," je bil pred derbijem jasen Guardiola, ki v angleškem prvenstvu proti Arsenalu še naprej ostaja neporažen. Na 13 tekmi je zmagal še dvanajstič!

Bukayo Saka za 1:1. Foto: Reuters To je bil prvi obračun teh dveh tekmecev v tej sezoni angleške premier lige, sta se pa moštvi srečali prejšnji mesec v FA pokalu, ko je za zmago Cityja z 1:0 v drugem polčasu srečanje zadel Nathan Ake. City je zadnjem obračunu pred derbijem s 3:1 v nedeljo ugnal Aston Villo, medtem ko je Arsenal z 1:1 remiziral proti Brentfordu.

Arsenal je imel v prvem polčasu več žogo (59-odstotkov), tudi več strelov proti golu. V 22. minuti je tako Eddie Nketiah z glavo le za malo streljal mimo vrat, v 29. minuti pa je Bukayo Saka predolgo okleval in mu je po strelu branilec žogo blokiral. Prvi je tako povedel Manchester City. Po slabem vračanju žoge Takehira Tomiyase svojemu vratarju je le to prestregel Kevin de Bruyne in z zvitim strelom matiral Aarona Ramsdala, ki je stekel iz vrat. V zaključku polčasa je bil pritisk topničarjev vse bolj silovit. V 40. minuti je imel nov nevaren strel Nketiah, a je Ake žogo odbil tik pred golovo črto. Ob strelu je v Nketiaha naletel vratar Ederson in po ogledu z VAR-om je sodnik Anthony Taylor pokazal na belo piko. Zelo stroga oziroma mejna odločitev. Saka je uspešno izvedel svojo četrto enajstmetrovko v premier ligi in ekipi sta na glavni odmor odšli z rezultatom 1:1.

Jack Grealish za 2:1. Foto: Reuters V drugem polčasu prva drama v 57. minuti. Gabriel je Erlinga Haalanda v kazenskem prostoru ustavil s prekrškom in sodnik je pokazal na 11-metrovko. Situacijo so morali preveriti z VAR-om, a je ta pokazal, da je bil Haaland, preden je prejel žogo, v prepovedanem položaju. Tako ni bilo ne prekrška Arsenala ne 11-metrovke za Manchester City. VAR je tako še drugič na tekmi osrečil topničarje. Po skromnem prvem polčasu je City v drugem igral drugače in bil vse bolj nevaren. Od 68. minute naprej so si streli kar sledili: Rodri, Manuel Akanji, Haaland in nato v 72. minuti Jack Grealish. Ta je po podaji Ilkaya Gundogana tudi zadel in sinjemodri so povedli z 2:1.

Arsenal je v nadaljevanju sicer igral dobro, a ko je dobil še tretji gol, je bilo vsega konec. Bila je to izjemna moštvena akcija Cityja, po zadnji podaji (res izvrstni podaji De Bruyneja) pa jo je zaključil Haaland.

Erling Haaland ni bil veliko pri žogi, a na koncu je on zapečatil usodo Arsenala. Foto: Reuters

To je bil tudi končni izid. Del navijačev Arsenala je Emirates začel zapuščati že nekaj minut pred koncem tekme. Ekipi sta zdaj s po 51 točkami poravnani na vrhu prvenstvene lestvice. Uradno je prvi sicer City, ki pa ima obenem tudi eno odigrano tekmo več.

Angleško prvenstvo, zaostala tekma 12. kroga:

Sreda, 15. februar: