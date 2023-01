Niso prevaranti, zgodovina pritrjuje: Arsenal bo prvak

Arsenal je postal peta ekipa v zgodovini premier lige, ki je po polovici domačega prvenstva osvojila 50 točk ali več. In tri od štirih, ki jim je to uspelo pred njimi, so tisto sezono osvojile angleški naslov. Za topničarje bi bil ta 14. oziroma prvi po dolgih 19 letih. Današnji Arsenal je povsem drugačen od tistega, pri katerem je s 30 goli blestel Thierry Henry. Nosilci igre so mlajši od 26 let.

Londonski Arsenal je 13-kratni angleški nogometni prvak, a od zadnjega naslova mineva že 19 let. Tako ga morda mlajša generacija ljubiteljev okroglega usnja sploh ne šteje več med velikane angleškega nogometa in njihove sezone brez poraza niti ne pozna. A topničarji so bili tisti, ki so pred dvema desetletjema ob Liverpoolu in Manchestru Unitedu veljali za sinonim najboljšega nogometa na Otoku. Šele z vlaganjem tujega kapitala sta v zadnjih 15 letih to postala tudi Chelsea in Manchester City. Ta dva kluba sta pred letom 2004 skupaj imela tri angleške naslove, po tem letu jih imata enajst.

Thierry Henry Foto: Guliver Image Arsenal je zadnji naslov in 90 točk osvojil v sezoni 2003/2004, ko ni izgubil niti ene tekme. Zmagali so 26 tekem, na 12 pa igrali neodločeno. Pred Chelseajem so imeli 11 točk prednosti, pred Unitedom pa 15. To je bila ena najboljših ekip njihovega dolgoletnega trenerja, Francoza Arsena Wengerja. Če izpostavimo le nekaj Arsenalovih posameznikov: Patrick Vieira, Robert Pires, Freddie Ljungberg, Dennis Bergkamp, Sylvain Wiltord, Giovanni van Bronckhorst, Gilberto Silva, Sol Campbell, Nwanku Kanu, Kolo Toure, Cesc Fabregas in seveda Thierry Henry. Slednji je samo v ligi tisto sezono zabil 30 golov. Takrat so igrali še na kultnem stadionu Highbury, leta 2006 pa so se preselili na stadion Emirates.

Nosilci igre mlajši od 26 let

Martin Odegaard Foto: Reuters Devetnajst let pozneje je Arsenal povsem drugačna ekipa. Vodi jih mlajši in manj izkušeni trener Mikel Arteta. Na zelenici niso več Francozi in Nizozemci tisti, ki so nosilci igre. Kapetan je Norvežan Martin Odegaard (osem golov), ob dveh Brazilcih Gabrielu Jesusu (pet golov) in Gabrielu Martinelliju (sedem golov) pa imajo pomembno vlogo tudi domači angleški nogometaši. Ob zmagi na nedeljskem večnem derbiju z Manchestrom Unitedom (3:2) sta tako izstopala Bukayo Saka (sedem golov) in Eddie Nketiah (štirje goli). In vsi ti to mlajši od 24 let. Nimajo torej enega posameznika, ki bi izstopal kot nekoč Henry ali kot to sezono pri Manchestru Cityju Erling Haaland (25 golov). Tukaj je še 26-letni ukrajinski bočni branilec Oleksandr Zinčenko, ki ga je klub zaradi energije, predanosti in kakovosti izbral za najboljšega igralca zadnje tekme.

Poglejte, kako je Arsenal v nedeljo premagal Manchester United:

Time to relive it all again, Gooners 🤩 pic.twitter.com/xzVHCJJMz1 — Arsenal (@Arsenal) January 22, 2023

Bukayo Saka Foto: Reuters

Londonska ekipa je odigrala polovico tekem v aktualni sezoni in zdaj je jasno, da se povsem upravičeno spogleduje z naslovom prvaka. Na 19 tekmah je 16-krat zmagala, dvakrat remizirala in samo enkrat izgubila. Tako je pri 50 točkah. Šele petič se je v premier ligi zgodilo, da je ena ekipa po prvi polovici sezone zbrala 50 točk ali več. In to običajno vodi do naslova prvaka! Manchester City je v sezoni 2017/2018 osvojil 55 točk, Liverpool v sezoni 2019/2020 prav tako 55, Chelsea pa v sezoni 2005/2006 51. In vsi trije so postali prvaki.

Edini, ki jim je po tako dobri prvi polovici sezone spodletelo, so bili nogometaši Liverpoola v sezoni 2018/2019. Imeli so 51 točk oziroma sedem točk prednosti pred Cityjem. Arsenal ima zdaj pet točk prednosti pred modrimi iz Manchestra, a eno odigrano tekmo manj. Newcastle United in Manchester United na tretjem in četrtem mestu prav tako z eno odigrano tekmo več zaostajata že več kot deset točk.

Bukayo Saka je šele tretji topničar, ki je zadel na treh zaporednih tekmah proti Manchestru Unitedu. Pred njim je to uspelo samo Freddieju Ljungbergu in Thierryju Henryju.

S Cityjem še niso igrali

Mikel Arteta Foto: Reuters Arsenal in Manchester City, ki je osvojil štiri od zadnjih petih premierligaških lovorik, se bosta pred nadaljevanjem lige ta petek najprej pomerila v pokalu FA. Nasproti si stojita v šestnajstini finala. Nato pa njun ligaški dvoboj sledi 15. februarja. To bo zaostala tekma 12. kroga na stadionu Emirates v Londonu. To sezono se namreč sploh še nista pomerila. Drugi ligaški dvoboj pa bosta odigrala v 22. krogu, ki bo 26. aprila v Manchestru.

"Če bi mi pred sezono rekli, da bodo tako uspešni, vam ne bi verjel. A zdaj jih bo težko ustaviti. So v naletu. Imajo izkušnje, mladost in igrajo hiter nogomet. Imajo tudi odlično klop. So v zelo dobrem položaju," je v analizi na britanski televiziji Sky Sports povedal Roy Keane, nekdanji nogometaš Manchestra Uniteda. Njegov nekdanji soigralec Gary Neville pa očitno še naprej bolj verjame v ekipo Pepa Guardiole: "Arsenal nam mora še dokazati, da res lahko osvoji naslov. To bo zelo težko. S Cityjem morajo igrati še dvakrat. To breme imajo še na svojih ramenih. Manchester City s Pepom Guardiolo je velesila. Bi rekel, da jih trenutni zaostanek prav nič ne skrbi."

Arsenal je ekipo zdaj še okrepil. Iz italijanskega prvoligaša Spezie prihaja 22-letni poljski centralni branilec Jakub Kiwior, ki ima tudi že devet nastopov za poljsko člansko reprezentanco. Odškodnina 25 milijonov evrov. Podpisal bo večletno pogodbo.