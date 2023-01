Derbi preobratov in velika zmaga Arsenala z nenadejanim junakom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilni v premier ligi Arsenal je v 21. krogu dokazal, da lahko osvoji prvi naslov po 19 letih. V derbiju preobratov je s 3:2 premagal Manchester United. Z dvema goloma je bil nenadejani junak Eddie Nketiah . Drugouvrščeni Manchester City je pred tem s tremi goli Erlinga Haalanda s 3:0 nadigral Wolverhampton. Na Anfieldu sta se pomerila Liverpool in Chelsea, ki znova nista razveselila navijačev. Bilo je 0:0.

Lisandro Martinez je v drugem polčasu izenačil na 2:2. Foto: Reuters Angleški reprezentant Marcus Rashford, ki je štiri od svojih osmih golov v aktualni sezoni premier lige zabil na prejšnjih petih tekmah, ga je dal tudi Arsenalu. Njegov deveti gol sezone torej. In Manchester United, ki v ligi ni izgubil zadnjih šestih tekem oziroma, odkar je odšel Cristiano Ronaldo, je na velikem angleškem derbiju povedel že v 17. minuti. A topničarji so bili pravzaprav boljši v prvem polčasu, kar je z golom za izenačenje v 24. minuti potrdil Eddie Nketiah. To je tretji gol v sezoni za 23-letnega Angleža, ki je "produkt" Arsenalove nogometne šole.

Eddie Nketiah za 1:1 Foto: Reuters Nič manj zanimiv ni bil drugi polčas, a s to razliko, da je povedel Arsenal, izenačil pa je Manchester. V 53. minuti je čudovit gol z roba kazenskega prostora zabil še en "domači" mladenič − 21-letni Bukayo Saka, kar je njegov sedmi v letošnji premier ligi. Samo šest minut pozneje pa je izenačil eden od junakov zlate argentinske reprezentance − Lisandro Martinez. Odbito žogo je z glavo potisnil v gol topničarjev. Arsenal je bil v nadaljevanju vse bolj nevaren in bližje tretjemu golu. Saka je denimo 20 minut pred koncem tekme tudi stresel okvir vrat. V 84. minuti pa je David de Gea branil Nketiahu, ki je žogo dobil na petih metrih, a ustrelil neposredno v naročje Unitedovemu vratarju.

United se je krčevito branil, a pritisk topničarjev je le obrodil sadove. V 90. minuti je za 3:2 in za še 16. zmago (na 19 tekmah) zadel Nketiah. Tekma kariere zanj. Njegov drugi gol na tekmi, četrti v sezoni. V prvi postavi je začel, ker zaradi poškodbe za igro ni bil pripravljen Gabriel Jesus. Arsenal je tako pokazal, da ima kakovost in karakter, da lahko prvič po 19-letih postane angleški prvak.

Bukayo Saka je zabil za vodstvo Arsenala z 2:1. Foto: Reuters

Erling Haaland je dvignil tri prste. Ko je dosegel hat-trick. Foto: Reuters

Na prvih treh tekmah v letu 2023 je Erling Haaland zabil en sam gol. V prvi polovici sezone premier lige jih je namreč dal kar 21 (na 17 tekmah). Proti Wolverhamptonu pa je norveški zvezdnik spet zablestel v vsem sijaju. Dosegel je svoj že četrti ligaški hat-trick za Manchester City, ki je tako so s 3:0 premagal Wolverhapton.

Prvi gol je zabil v prvem polčasu z glavo po podaji Kevina De Bruyneja, drugega v 49. minuti z bele točke, tretjega pa pet minut pozneje po nesebični podaji Riyada Mahreza. To je bil tudi končni izid tekme. City je bil občutno boljši na zelenici, kar kaže tudi statistika strelov v okvir vrat: sedem proti ena. To je 14. zmaga modrih na 20 tekmah, s katero so trdno drugi, zaostajajo le za vodilnim Arsenalom. Haaland je prvi strelec lige s 25 goli.

To je bil četrti hat-trick Haalanda v sezoni. Povsem realno je, da doseže rekord Alan Shearerja, ki je v sezoni 1996/97 petkrat dosegel tri gole na eni tekmi. Skupaj je to sezono zabil že 25 golov, kar je več od najboljših strelcev premier lige v prejšnji sezoni, ko sta dala Mohamed Salah in Heung-min Son po 23 golov.

Brez golov na dvoboju dolžnikov, bližje zmagi Chelsea

V 21. krogu angleškega prvenstva se je začelo z derbijem na Anfieldu, v katerem je strateg Liverpoola Jürgen Klopp pogrešal kopico poškodovanih zvezdnikov (Luis Diaz, Diogo Jota, Roberto Firmino in Virgil van Dijk). Manjkal je tudi Urugvajec Darwin Nunez, ki naj bi sicer že odpravil poškodbo mečne mišice. Gostje iz Londona so v zimskem prestopnem roku pripeljali številne okrepitve. Najdražji izmed njih, Ukrajinec Mihajlo Mudrik, je že debitiral. Portugalec Joao Felix pa zaradi kazni ni smel igrati. Zaradi zdravstvenih težav trenerju Grahamu Potterju nista bila na voljo Reece James in Ben Chiwell.

Mihajlo Mudrik je debitiral za Chelsea in imel eno najlepših priložnosti na tekmi. Foto: Reuters Ne eni ne drugi v zaključkih akcij niso bili posebej nevarni. Chelsea je sicer zadel že v tretji minuti, a je bil Kai Havertz v prepovedanem položaju, a so gol sodniki, po ogledu posnetka s sistemom VAR, razveljavili. Po kotu je Thiago Silva zadel vratnico, odbito žogo pa je Nemec spravil v mrežo, a njegovo veselje je bilo prehitro. Mnogi menijo, da so gol razveljavili neupravičeno.

V nadaljevanju je bil Liverpool nevarnejši, a predvsem novinec Cody Gakpo ni izkoristil nekaj lepih priložnosti. V 83. minuti pa je malo prek prečke streljal Trent Alexander-Arnold. Med najboljšimi na zelenici pa je bil novinec v modrem dresu Mudrik. V 64. minuti se je jezil sam nase, ko je z neposredne bližine zgrešil Liverpoolov gol.

Angleško prvenstvo, 21. krog:

Sobota, 21. januar:

Nedelja, 22. januar:

Ponedeljek, 23. januar: