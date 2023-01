Klopp sam ne ob odšel, v pokalu ga je osrečil Elliott

Šest dvobojev tretjega kroga angleškega pokala FA, ki so se končali brez zmagovalca, so odigrali še enkrat. Tokrat so se spremenile vloge gostiteljev. Liverpool je imel tako še nekoliko težje delo. Varovanci Jürgena Kloppa, ki so padli v rezultatsko krizo, a se Nemcu za zdaj ne maje trenerski stolček, so namreč gostovali v Wolverhamptonu. Z golom Harveyja Elliotta so zmagali in napredovali z rezultatom 1:0.