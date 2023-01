Brighton je zmagal s 3:0. Foto: Reuters Liverpool je na svoji 18. tekmi premier lige doživel šesti poraz, drugi zaporedni. Pred desetimi dnevi ga je Brentford premagal s 3:1, zdaj pa Brighton s 3:0. Oba krvnika sta ga prehitela tudi na prvenstveni lestvici. Če so se redsi v prejšnji sezoni do zadnjega kroga z Manchestrom Cityjem borili za naslov prvaka, pa so na polovici te sezone na skromnem devetem mestu. Za vodilnim Arsenalom, ki ima eno odigrano tekmo manj, zaostajajo visokih 16 točk.

"Zelo sem razočaran. Čestitke Brightonu, ki je odigral odlično tekmo proti slabi ekipi. Nismo bili dobri. Ne spomnim se niti enega dobrega trenutka na tekmi," je bil brutalno odkrit trener Jürgen Klopp. "Brez težave bomo igrali bolje kot danes, ker smo na tej tekmi dosegli dno. Ne spomnim se slabše tekme." Pa nemški trener Liverpool vodi že od oktobra 2015. To je bila njegova 407. tekma v tej vlogi. Z njim je v vseh tekmovanjih Liverpool zmagal 253 tekem, na 83 igral neodločeno, to pa je bil šele 71. poraz.

Tudi Mo Salah ni mogel verjeti, kaj se jim je zgodilo. In to že drugič zapored. Foto: Reuters "Nobenega znaka ni bilo, da bi se nam lahko zgodila taka tekma. A tako včasih pač je. Niti slučajno si pred tekmo nisem mislil, da se nam lahko zgodi kaj takega," se je porazu čudil Klopp. Nima sicer popolne ekipe. Tekmo je zaradi nategnjene stegenske mišice izpustil kapetan Virgil van Dijk. Novinec v klubu Cody Gakpo, ki z ekipo trenira manj kot dva tedna, je začel v prvi postavi. Odstoten je bil tudi Darwin Nuñez. Že pogled na statistiko da vedeti, da so bili rdeči v podrejenem položaju: Brighton je imel devet strelov v okvir vrat, Liverpool le dva, posest žoge pa je bila 62-odstotno na strani ekipe z južne angleške obale. Sezona je za Liverpool seveda še daleč od izgubljene, saj so za četrtim mestom, ki še vodi v ligo prvakov, samo sedem točk.