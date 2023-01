Arsenal zavladal severnemu Londonu in pobegnil na +8, velika smola Srba

Nedelja, 15. januar:

Veliki nedeljski derbi se je odvil na stadionu Tottenhama, kjer se je zmage z 2:0 veselil Arsenal. To je bil spopad velikanov iz severnega dela Londona, topničarji pa so po zmagi še povišali prednost pred zasledovalci. Topničarji so povedli v 14. minuti po katastrofalnem posredovanju vratarja Tottenhama Huga Llorisa. Bukayo Saka je z desne strani praktično z mrtvega kota sprožil proti vratom Tottenhama, kjer je Lloris katastrofalno slabo posredoval, žoga pa se je iz njegovih rok odbila v mrežo domačih. V 36. minuti pa je sledilo novo veselje Arsenala, potem ko je Saka podal do Marina Odegaarda je ta s približno 20 metrov žogo natančno poslal ob desno vratnico gola Llorisa in povišal na 2:0 s tem pa je postavil tudi končni izid srečanja.

Arsenal je povedel po napaki Llorisa. Foto: Reuters

Arsenal, ki je bil z izjemo zadnjega dela tekme, ko so pritisnili gostitelji, boljši tekmec, je zasluženo še na 12. zaporedni tekmi ostal nepremagan, v tej seriji je desetkrat zmagal. Pred tekmo je prišlo do neredov na tribunah, ko so domači poskušali napasti gostujoče navijače, pri tem pa so se spopadli z redarji.

Chelsea prekinil niz brez zmage, velika smola Mitrovića

Chelsea je z zmago proti Crystal Palacu uspel prekiniti niz slabih rezultatov edini zadetek je v 64. minuti dosegel Kai Havertz. Londonski obračun se je začel z minuto molka v spomin na umrlega nekdanjega igralca in trenerja Chelseaja Gianluco Viallija, na igrišču so se pojavili tudi nekateri nekdanji soigralci. Italijanu so se s transparenti poklonili tudi navijači.

Newcastle je z enakim rezultatom in obilico sreče ugnal Fulham, ki je po koncu SP 2022 v odlični formi, saj je do tega obračuna dobil vseh pet srečanj. Srakam je zmago v 89. minuti zagotovil povratnik po poškodbi in rezervist Alexander Isak. 20 minut pred tem pa je imel veliko priložnost za prehod v vodstvo Fulham. Aleksandar Mitrović je imel na voljo enajstmetrovko, a mu je pri izvedbi strela z bele pike spodrsnilo, žogo je sicer spravil v mrežo, a je sodnik gol zaradi dvojnega dotika razveljavil.

United Manchester obarval rdeče

V soboto je bilo zelo vroče na Old Traffordu, kjer je Manchester United v sosedskem derbiju po preobratu z 2:1 ugnal Manchester City in se mu na lestvici približal le na točko zaostanka.

Manchester United je v zadnjem času v odlični formi. Foto: Reuters

Potem ko sta mreži v prvem polčasu mirovali, je v 60. minuti Manchester City v vodstvo po podaji Kevina De Bruyneja s strelom z glavo popeljal Jack Grealish.

A sledil je odgovor gostiteljev, pri katerih je v 78. minuti po mnenju mnogih po zelo sporni situaciji izenačil Bruno Fernandes. Akcijo za izenačenje je začel Casemiro, ki je žogo želel podati do Marcusa Rashforda, a je bil ta v tem trenutku oddaje žoge v prepovedanem položaju, žogo pa je prepustil Fernandesu, ki je izenačil na 1:1. Stranski sodnik je najprej pokazal na prepovedani položaj, a se je glavni sodnik ob posvetu s sistemom VAR odločil, da Rashford ni ključno vplival na igro in ob pasivnem prepovedanem položaju priznal zadetek. Za popolno ekstazo navdušenja pa je štiri minute kasneje z osmim zadetkom v premier ligi poskrbel Rashford. Ta je postal prvi igralec Uniteda po Cristianu Ronaldu in letu 2008, ki je zadel na sedmi zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih.

Jack Grealish je zadel za vodstvo Manchester Cityja, a to na koncu ni bilo dovolj za uspeh sinjemodrih. Foto: Reuters

United, ki je na mestnih obračunih prekinil serijo treh zaporednih porazov, se je zdaj drugouvrščenemu mestnemu tekmecu približal le na točko zaostanka, za vodilnim Arsenalom pa zaostaja devet točk.

Drugi zaporedni poraz pa je v angleškem prvenstvu doživel Liverpool, ki je s kar 0:3 klonil na gostovanju pri Brightonu, po porazu pa je padel že na deveto mesto. Gostitelji so vse tri gole dosegli v drugem polčasu, v 47. in 53. minuti je bil uspešen Solomon March, zadnji žebelj v krsto Redsov pa je v 81. minuti zabil Danny Welbeck. Brighton je po zmagi tudi na lestvici skočil pred Liverpool na sedmo mesto. Z zmago je Liverpool na deveto mesto potisnil še Brentford, ki je z 2:0 premagal Bournemouth.

Brighton je povsem nadigral razglašeni Liverpool. Foto: Reuters

Na Otoku se je boj za prvenstvene točke začel v petek na Villa Parku, kjer so se domači navijačem za nedavni pokalni spodrsljaj opravičili z zmago nad Leedsom.

Leeds za rekordno vsoto pripeljal mladega francoskega napadalca Leeds je za rekordno vsoto kluba pripeljal napadalca nemškega Hoffenheima Georginia Rutterja, so objavili pri Leedsu. Pri tem prestopne vsote niso razkrili, pri francoski tiskovni agenciji AFP pa so poročali, da bi ta lahko narasla na 36 milijonov evrov. Mladi francoski reprezentant Rutter, ki je dosegel 11 golov in prav toliko podaj na 64 tekmah v dresu Hoffenheima, je podpisal petinpolletno pogodbo s klubom z Elland Roada. Ta je pred tem pripeljal še Maxa Woberja.

Angleško prvenstvo, 20. krog:

Petek, 13. januar:

Sobota, 14. januar:

Nedelja, 15. januar: