Manchester City slavi zlatega aduta Mahreza, prednost Arsenala se topi

V 19. krogu angleškega prvenstva sta se vodilni Arsenal in tretjeuvrščeni Newcastle razšla brez zadetkov. Oba kluba sta v tej sezoni izgubila le enkrat. To je izkoristil branilec naslova Manchester City in se po četrtkovi zmagi v Londonu nad Chelseajem topničarjem približal na pet točk zaostanka. Zmagoviti zadetek je le tri minute po vstopu v igro dosegel Alžirec Riyad Mahrez.

Chelsea in Manchester City sta poskrbela za ponovitev finala lige prvakov iz leta 2021, tokrat pa so se zmage za razliko od takrat veselili izbranci Josepa Guardiole. Londončani, čeprav so zelo dejavnih v prestopnih rokih, so izgubili že šestič v sezoni, na lestvici zasedajo za njih zelo skromno 10. mesto.

V prvem polčasu je bil najbližje zadetku mladi nogometaš Chelseaja Carney Chukwuemeka, ki je zamenjal poškodovanega Christiana Pulisica, a v 43. minuti zatresel okvir vrat. Nato je sreča pokazala hrbet tudi gostom, saj je Nathan Ake zadel vratnico, v 63. minuti pa je City le kronal premoč po akciji dveh rezervistov. Podajo Jacka Grealisha, najdražje okrepitve v zgodovini angleških klubov, je v zadetek pretvoril Alžirec Riyad Mahrez, ki je v igro vstopil v 60. minuti.

Tudi naslednjo tekmo bosta moštvi odigrali med seboj. V nedeljo se bosta na Etihadu v Manchestru pomerili v pokalu FA.

Chelsea okrepil francoski branilec Francoski branilec Benoit Badiashile je novi član angleškega nogometnega prvoligaša Chelsea. Enaindvajsetletnik se je modrim pridružil iz Monaka in je podpisal sedeminpolletno pogodbo. Signed, sealed and delivered! 📨#BonjourBenoit 🇫🇷 pic.twitter.com/pE8cFT2cPo — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2023 Badiashile je bil v zadnjih dveh sezonah ključni član Monaca, s katerim je dvakrat osvojil tretje mesto v francoskem prvenstvu. Septembra je debitiral tudi v francoski reprezentanci, a se ni uvrstil v ekipo za svetovno prvenstvo. Londončani naj bi zanj Monacu odšteli nekaj manj kot 40 milijonov evrov odškodnine. "Zelo sem vesel, da sem tukaj. Navdušen sem, da bom lahko začel igrati za ta klub. Komaj čakam, da vidim navijače in začnem igrati v najboljši ligi na svetu," je ob prihodu k londonskemu klubu dejal 21-letnik. Badiashile na današnjem derbiju doma proti Manchester Cityju še ne bo nastopil. Chelsea sicer v angleškem prvenstvu zaseda šele deseto mesto. Vir: STA

Tottenham napovedal boljše čase

Tottenham je v sredo po odličnem drugem polčasu s 4:0 nadigral Crystal Palace in tako po dveh odigranih krogih brez uspeha vendarle dosegel prvo zmago po koncu svetovnega prvenstva. Tottenham je z novimi tremi točkami ostal na petem mestu, četrtouvrščenemu Manchester Unitedu se je s tekmo več spet približal na dve točki, šestouvrščenemu Liverpoolu pa ušel na pet točk razlike. Za to je najbolj zaslužen angleški reprezentant Harry Kane, ki je dosegel dva gola, po enkrat sta bila uspešna Heung Min Son in Matt Doherty, vsi goli so padli v drugem polčasu.

Tottenham je po porazu z Aston Villo v prejšnjem krogu tokrat zanesljivo prišel do vseh treh točk. Foto: Reuters

Tottenhamov mestni tekmec Arsenal pa je v torek šele tretjič v tej sezoni prepustil točke tekmecu. Ob štirinajstih zmagah in enem porazu na začetku septembra z Manchester Unitedom je zabeležil drugi neodločen izid v sezoni. Ob tekmi več ima osem točk prednosti pred Manchester Cityjem, na tretjem mestu pa je Newcastle, ki je že osmič v sezoni igral neodločeno. Ob dveh tekmah več ima točko zaostanka za Manchester Cityjem. Najlepšo priložnost je imel Arsenal v zaključku tekme, ko je strel Eddieja Nketiaha z nogo ubranil vratar Nick Pope.

Marcus Rashford je postavil končni rezultat na Old Traffordu. Foto: Reuters

Enako število točk, a tekmo manj od Newcastla ima Manchester United, ki je pred mestnim obračunom sredi januarja s Cityjem vpisal četrto zmago v nizu. Na zadnjih treh tekmah ni prejel zadetka. Tokrat je pred domačimi gledalci ugnal Bournemouth s 3:0. V prvem polčasu je v polno zadel Casemiro, v drugem pa sta bila natančna Luke Shaw in Marcus Rashford.

Na preostalih dveh torkovih tekmah so slavili gostje. Fulham je z 1:0 premagal Leicester - zadel je srbski napadalec Aleksandar Mitrović v 17. minuti, Brighton pa je bil boljši od Evertona s 4:1. Gostje so po vodstvu 1:0 ob odmoru na začetku nadaljevanja trikrat zadeli domačo mrežo v razmiku šestih minut.

Brentford jo je zagodel Liverpoolu

Liverpool je v ponedeljek prekinil štiri tekme trajajoč niz zmag, z 28 točkami ostaja na šestem mestu premierligaške lestvice, Brentford pa mu zdaj z dvema točkama manj diha za ovratnik na sedmem mestu.

Liverpool si je prvi gol zabil kar sam, žogo je po tem, ko je v 19. minuti kot izvajal Brentford, v lastno mrežo pospravil Ibrahima Konate. V 40. minuti so domači še drugič zatresli mrežo vratarja Alissona, a so sodniki zadetek razveljavili, Ben Mee je bil namreč pred strelom v prepovedanem položaju, zato pa je Yoane Wissa le dve minuti kasneje uspešno podvojil vodstvo gostiteljev.

Brentford si je v začetku leta 2023 privoščil Liverpool. Ostaja strup za največje klube v Angliji. Foto: Reuters



Liverpoolčani so v drugi polčas vstopili veliko bolj odločno, Urugvajec Darwin Nunez je v 48. minuti zatresel mrežo Brentforda, a je bil tudi on ob sprejemu žoge v prepovedanem položaju, regularen pa je bil zadetek Alexa Oxlada-Chamberlaina v 50. minuti, ki je navijačem Liverpoola vlil nekaj upanja na morebiten preobrat. A rdeči so se mučili, dvome o zmagovalcu tekme pa je v 80. minuti razblinil Kamerunec Bryan Mbeumo. Zadel je za končnih 3:1.

Nekateri navijači Liverpoola so zaradi poškodb Luisa Diaza in Dioga Jote pričakovali tudi debi novega člana Liverpoola Codyja Gakpoja, pa čeprav je v klub prišel šele prejšnji teden. A Jürgen Klopp triindvajsetletnika, ki je prestopil iz PSV, na nedavnem svetovnem prvenstvu pa zablestel s tremi goli v skupinskem delu tekmovanja, ni uvrstil v ekipo za tekmo z Brentfordom.

V torek na derbiju med Arsenalom in Newcastlom ni bilo zadetkov. Foto: Reuters

