Arsenal na poti do stare slave? Silvestrska tekma bo prvi test.

Letos se je rezultatska krivulja londonskega Arsenala končno dvignila. Pred dvema desetletjema so bili ekipa, po kateri se je zgledoval angleški nogomet, saj so med letoma 1999 in 2005 osvojili tri naslove prvaka, še petkrat pa bili drugi. V zadnjih šestih letih pa nikoli niso bili med štirimi in tako v ligi prvakov ne nastopajo že šest let. A če so še sezono 2021/2022 končali na petem mestu z 22 zmagami, je danes zgodba povsem drugačna. Po odigranih 15 tekmah sezone 2022/2023 imajo 13 zmag in pet točk prednosti pred Manchestrom Cityjem. Po dolgih 19 letih bi torej spet lahko osvojili angleški naslov, ki bi bil za ta londonski klub 14.

Med najzaslužnejšimi za preporod Arsenala so mladi: 21-letni angleški reprezentant Bukayo Saka, 24-letni Norvežan Martin Odegaard ter dva Brazilca, 25-letni Gabriel Jesus in 21-letni Gabriel Martinelli. Foto: Reuters Arsenal je po premoru zaradi svetovnega prvenstva ta teden s 3:1 premagal West Ham. Naslednje tekme bodo pokazale, ali je res prvi kandidat za naslov prvaka: po silvestrski tekmi s sedmouvrščenim Brightonom nato igrajo z Newcastlom, Tottenhamom in Manchestrom Unitedom. Pred natanko letom dni je bil položaj za Arsenal povsem drugačen: v leto 2022 so vstopili s petimi zaporednimi tekmami brez zmage, ko so izpadli še iz obeh pokalnih tekmovanj. Njihov novi branilec Oleksandr Zinčenko, ki je spomladi naslov prvaka osvojil s Cityjem, je prepričan, da je Arsenal zdaj zrel za naslov prvaka: "Imamo izvrstno ekipo. Vsi držimo skupaj."

Že Brighton bo pravi test za topničarje. V prejšnji sezoni jim je klub z južne angleške obale vzel štiri točke, letos novembra pa jih je izločil v ligaškem pokalu. "To bo za nas velik, res velik test. Bolje za nas, da se dobro pripravimo," je svoje varovance opozoril trener Mikel Arteta. Ker bo Manchester City igral že dve uri in pol prej, bi se jim lahko približal na vsega dve točki in tako zanje pripravil nekaj dodatnega pritiska.

