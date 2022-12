Mladi zvezdnik mundiala že oblekel svoj novi rdeči dres

Cody Gakpo je za nizozemsko člansko reprezentanco debitiral šele pred dobrim letom dni, nedavno pa zablestel na svetovnem prvenstvu, ko je zabil na vsaki od treh tekem skupinskega dela. V dresu PSV je v lanski sezoni na 47 tekmah zabil 21 golov, na 24 tekmah jesenskega dela te sezone pa 13.

#️⃣1️⃣8️⃣ — Liverpool FC (@LFC) December 28, 2022

Želel si ga je Manchester United, a odhaja v Liverpool. Po poročanju britanskih in nizozemskih medijev za 42 milijonov evrov odškodnine. V Liverpool naj bi ga zvabil reprezentančni kolega Virgil van Dijk. "Rekel mi je, da je to prava poteza za moj razvoj, da postanem še boljši igralec. Da gre za velik klub, kjer pa se obenem počutiš kot doma," je ob predstavitvi v Liverpoolu povedal 23-letnik. "Meni pa je to zelo pomembno, saj sem družinski človek. Vesel sem tudi, da je on tukaj in mi bo zato lažje."

Nosil bo dres s številko 18.

Gakpo bo za Liverpool lahko zaigral že na ponedeljkovi tekmi z Brentfordom. Pred tem igrajo še z Leicestrom (v petek, 30. decembra). Redsi trenutno zasedajo šesto mesto v premier ligi. Na 15 tekmah so zbrali 25 točk. "Komaj čakam, da zaigram na Anfieldu. Slišal sem toliko zgodb o tem stadionu, o vzdušju. Res komaj čakam." Debi na Anfieldu bi se lahko zgodil 21. januarja, ko bodo gostili Chelsea.