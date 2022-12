Mladi zvezdnik prvakov pred prestopom - za 120 milijonov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Januar pomeni zimski nogometni prestopni rok. Tokrat bo še posebej zanimiv, saj so na nedavnem svetovnem prvenstvu v Katarju nogometaši zablesteli v najboljši mogoči izložbi. In eden od tistih, za katere velja največ zanimanja, je mladi zvezdnik svetovnih prvakov Enzo Fernandez. Najbolj agresiven naj bi bil Chelsea.

Enzo Fernandez je bil izbran za najboljšega mladega nogometaša Katarja 2022. Enaindvajsetletnik je Mehiki zabil izjemen gol, bil je nepogrešljiv člen izbrane vrste Lionela Scalonija, ki je osvojila svetovni naslov. Še več: v finalu je uspešno sklenil 77 podaj, največ med vsemi in obenem še uspešno desetkrat nasprotniku odvzel žogo.

Argentina je tretjič postala svetovni nogometno prvak. Foto: Guliverimage In jasno je, da ga bo Benfica težko zadržala v svoji sredini. Zanjo je v tej sezoni zaigral na 24 tekmah v vseh tekmovanjih in dosegel tri gole ter za pet golov podal. Povezujejo ga s prestopom v številne evropske velikane, predvsem otoške. Še bolj kot Liverpool in Manchester United naj bi bil agresiven Chelsea.

Kot piše portugalski Correio de Manha, so pogajalci Chelseaja že v Lizboni. Za Fernandeza pa naj bi ponudili 120 milijonov evrov odškodnine. Tolikšna je tudi njegova klavzula za odhod iz Benfice.