Nogometna vročica v Argentini terjala eno življenje #video

V viralnem videoposnetku s procesije svetovnih prvakov po ulicah argentinskega glavnega mesta Buenos Aires, kjer se je zbralo na milijone vznesenih navijačev, je mogoče videti, kako sta z enega od nadvozov na avtobus z Messijem in preostalimi junaki letošnjega svetovnega prvenstva v Katarju skočila dva očitno še posebej navdušena podpornika gavčev.

Enemu je še uspelo pristati med svojimi ljubljenci na avtobusu z odprto streho, drugi je svoj skok tempiral manj posrečeno, avtobus zgrešil in telebnil na cestišče. Zdaj se po družbenih omrežjih širi še posnetek navijača, ki ga nujna medicinska pomoč odnaša na nosilih, a ta še vedno navdušeno maha in se veseli uspeha argentinske reprezentance. Ni pa potrjeno, da gre za človeka, ki mu ni uspelo skočiti na avtobus.

Argentina's #FIFAWorldCup victory parade in Buenos Aires has been cut short after two fans jumped from a bridge onto the team's bus, with one taken to hospital after falling off.



The fan who fell to the ground continued to celebrate as he was stretchered away in a neck brace. pic.twitter.com/fyaMZuk7d9