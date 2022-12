Messi z enim stavkom spravil navijače v dvojni delirij

Dvomov o tem, da je Lionel Messi v nedeljo odigral zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu, niti ni bilo. Že pred finalom je namreč napovedal, kako se bo po njem poslovil od največjega tekmovanja na svetu. Na petih zaporednih mundialih je sicer nastopil kar na 26 tekmah, na njih prispeval 13 zadetkov, ter poskrbel za svetovni rekord. Popravil je podvig Nemca Lotharja Matthäusa, ki je za elf na največjem tekmovanju nastopil 25-krat. Ravno na dan, ko je kot kapetan Argentine po dramatični zmagi nad Francijo dvignil v zrak pokal, namenjen svetovnemu prvaku, prejel pa je tudi zlato žogo, namenjeno najboljšemu nogometašu prvenstva.

Na slovesni podelitvi mu je v izbrani družbi od srca čestital tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Foto: Reuters

Fanatične navijače je v obdobju izjemne evforije, ki je zajela domovino tanga, najbolj skrbelo, če se bo 35-letni velemojster po tem, ko je uresničil največji cilj v karieri, odločil za reprezentančno slovo. No, kmalu po podelitvi naslova, jih je ljubljenec pomiril. In osrečil. Spravil jih je v dvojni delirij.

V mikrofon TyC Sports je dejal: ''Ne bom se reprezentančno upokojil. Želim nadaljevati z igranjem v državnem dresu kot svetovni prvak,'' je napadalec PSG še polepšal že tako pravljičen večer argentinskih ljubiteljev nogometa. Tako ga bomo na reprezentančnih tekmah videvali kar še nekaj časa. Imel bo priložnost, da se vpiše v klub 100, in poveča svojo zbirko reprezentančnih zadetkov. Do zdaj jih je na 172 nastopih dosegel natanko 98. Zadnja dva v finalu SP proti Francozom!

Komaj čaka, da se vrne v Argentino

Dodal je, kako ga je na tem svetovnem prvenstvu ves čas spremljal občutek, da se bo gavčem v Katarju izšlo. Zato ni tako dramatično doživljal tudi neuspeha v prvem nastopu, ko so jih nepričakovano ugnali Savdijci z 2:1.

''Noro je, kako smo prišli do naslova. Zelo sem si ga želel. Vedel sem, da mi ga bo bog podaril. Čutim sem, da se bo zgodilo tako. Zdaj je čas za proslavljanje in uživanje. Ta pokal je prekrasen. Na poti do naslova smo zelo trpeli, a nam je uspelo,'' se je zagotovo spominjal vseh muk, največ preglavic sta Argentini zadali Nizozemska in Francija. Gavči so na obeh tekmah zapravili prednost 2:0, na koncu pa zmagali po izvajanju 11-metrovk.

Po dvoboju si je dal duška z argentinskimi navijači, ki so preplavili Katar. Foto: Reuters

''Komaj čakamo, da se vrnemo v Argentino. Tam bo še kako noro. To je pokal, o katerem sem sanjal vse življenje. To je bila moja velika otroška želja,'' je dejal po najlepšem dnevu kariere, ko je na tekmi, ki jo je v Katarju spremljala njegova družina, postal svetovni prvak in si tako v Argentini kot na svetu izklesal mit o morda najboljšem nogometašu vseh časov. Zdaj ima tisto, kar je pred 36 leti osvojil njegov žal že pokojni rojak Armando Diego Maradona.

V državnem dresu je na 172 tekmah dosegel kar 98 zadetkov. V prihodnosti bo tako naskakoval jubilejno trimestno številko. Foto: Reuters

Messija čakajo zdaj sladke obveznosti, z reprezentanco ga v domovini čaka veličastni sprejem, nato pa se bo vrnil v Evropo, kjer bodo Parižani nadaljevali sezono še to koledarsko leto. 28. decembra jih čaka dvoboj s Strasbourgom.