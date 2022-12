Najboljši tako ali drugače. Lionel Messi nasledil Luko Modrića.

Prejemniki letošnjih nagrad na SP 2022. Vsi so zaigrali v finalu, trije so postali svetovni prvaki.

Za najboljšega nogometaša svetovnega prvenstva v Katarju je bil izbran Argentinec Lionel Messi. Superzvezdnik iz Rosaria je tako pri 35 letih uresničil še zadnjo veliko željo v karieri. Soigralce je kot kapetan in najboljši strelec popeljal do največje lovorike, kar jo pozna nogomet. Argentinsko rapsodijo sta na podelitvi lovorik dopolnila še najboljši vratar SP 2022 Emiliano Martinez in najboljši mladi igralec Enzo Fernandez. Nagrado za prvega strelca je prejel Kylian Mbappe. Francoz je v Katarju dosegel osem zadetkov, od tega kar tri v finalu, a na koncu po dramatičnem izvajanju 11-metrovk ni ubranil naslova.

Gavči so v Katarju spisali nogometno pravljico, a se stvari konec novembra za njih niso odvijale najboljše. Nogometaši Argentine so SP 2022 v Katarju odprli z nepričakovanim porazom proti Savdski Arabiji (1:2) in zapravili priložnost za nov svetovni rekord v številu zaporednih tekem brez poraza. Neuspeh proti sosedom Katarja, na tisti tekmi je delil pravico slovenski sodnik Slavko Vinčić, pa je gavčem odprl oči. Sledile so spremembe, kapetan Lionel Messi je popeljal soigralce do zmagovitega niza. V skupini sta padli Mehika in Poljska, v izločilnem delu pa Avstralija, Nizozemska, Hrvaška in na koncu še mogočna Francija.

Lionel Messi je prejel že drugo zlato žogo za najboljšega igralca SP. Najboljši je bil tudi na SP 2014 v Braziliji, ko je v finalu po podaljšku izgubil proti Nemčiji. Foto: Reuters

Messi je izjemno kariero kronal s prvim naslovom svetovnega prvaka, gavči so postali tretjič najboljši na svetu. Zvezdnik PSG je prejel nagrado za najboljšega igralca SP 2022 in na seznamu prejemnikov prestižnega priznanja nasledil Luko Modrića. Hrvat je bil najboljši na SP 2018, ko je v finalu priznal premoč Franciji, Messi, ki je v polfinalu zasenčil 37-letnega Dalmatinca, pa je šel v Katarju do konca in v infarktnem finalu preskočil tudi francosko oviro.

Emiliano Martinez, ki brani v Angliji za Aston Villo, je najboljši vratar SP 2022. V Rusiji je leta 2018 zlato rokavico prejel Belgijec Thibaut Courtois. Foto: Reuters

Zlato rokavico za najboljšega vratarja je prejel njegov soigralec Emiliano Martinez, ki je v finalu poskrbel za nekaj še kako dragocenih obramb. V izdihljajih podaljška je denimo ubranil stoodstotno priložnost Randala Kola Muanija, pri izvajanju 11-metrovk, pri teh je blestel že proti Nizozemski v četrtfinalu, pa je prebral namero Kingsleyja Comana. Njegov stanovski kolega Hugo Lloris ni ubranil niti enega strela z bele točke.

Enzo Fernandez je prejel priznanje za najboljšega mladega nogometaša. Foto: Reuters

Najboljši mladi nogometaš SP 2022 je postal argentinski zvezni igralec Enzo Fernandez. Za obetavnega igralca Benfice vlada ogromno zanimanje evropskih velikanov, po zadnjih govoricah so pri Manchester Unitedu pripravljeni zanj odšteti kar 120 milijonov evrov.

Kylian Mbappe je strelski kralj SP 2022. V Rusiji se je veselil svetovnega naslova, v Katarju pa mu je ušel za las. Po neverjetni drami v finalu, kjer je dosegel kar tri zadetke. Foto: Reuters

Edino priznanje, ki je na svečani podelitvi na stadionu Lusail končalo v neargentinskih rokah, je bila lovorika za najboljšega strelca prvenstva. To je z osmimi zadetki postal 23-letni francoski zvezdnik Kylian Mbappe. V finalu je zatresel argentinsko mrežo kar trikrat, dvakrat je bil uspešen proti Danski in Poljski, enkrat pa jo je zagodel Avstraliji. Mbappe je na seznamu najboljših strelcev turnirja nasledil Angleža Harryja Kana, ki je SP 2018 končal pri šestih zadetkih.