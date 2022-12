Messi po drami vseh dram popeljal Argentino na vrh sveta

Novi svetovni prvak v nogometu je Argentina. V neverjetno dramatičnem finalu SP v Katarju je po izvajanju 11-metrovk premagala Francijo. Gavči so do 80. minute vodili z 2:0, nato pa je Kylian Mbappe v dveh minutah izenačil na 2:2. Lionel Messi je s svojim drugim zadetkom na tekmi v 109. minuti popeljal Argentino znova v vodstvo, a je Mbappe osem minut pozneje z bele točke izenačil na 3:3. Pri izvajanju 11-metrovk so se izkazali vsi Argentinci, pri Francozih pa sta zatajila Kingsley Coman in Aurelien Tchouameni. Argentina je tako stopila na svetovni vrh tretjič v zgodovini, prvič po letu 1986!

SP 2022 v Katarju, 23. tekmovalni dan, finale:

Izvajanje 11-metrovk: Kylian Mbappe (Fra) – zadel za 1:0

Lionel Messi (Arg) – zadel za 1:1

Kingsley Coman (Fra) – argentinski vratar je ubranil strel

Paulo Dybala (Arg) – zadel za 1:2

Aurelien Tchouameni (Fra) – zgrešil vrata

Leandro Paredes (Arg) – zadel za 1:3

Kolo Muani (Fra) – zadel za 2:3

Gonzalo Montiel (Arg) – zadel za 2:4

Na stadionu Lusail je spektakularno. Oglejte si fotogalerijo (foto Reuters):

1 / 65 2 / 65 3 / 65 4 / 65 5 / 65 6 / 65 7 / 65 8 / 65 9 / 65 10 / 65 11 / 65 12 / 65 13 / 65 14 / 65 15 / 65 16 / 65 17 / 65 18 / 65 19 / 65 20 / 65 21 / 65 22 / 65 23 / 65 24 / 65 25 / 65 26 / 65 27 / 65 28 / 65 29 / 65 30 / 65 31 / 65 32 / 65 33 / 65 34 / 65 35 / 65 36 / 65 37 / 65 38 / 65 39 / 65 40 / 65 41 / 65 42 / 65 43 / 65 44 / 65 45 / 65 46 / 65 47 / 65 48 / 65 49 / 65 50 / 65 51 / 65 52 / 65 53 / 65 54 / 65 55 / 65 56 / 65 57 / 65 58 / 65 59 / 65 60 / 65 61 / 65 62 / 65 63 / 65 64 / 65 65 / 65

Na začetku dvoboja so prevzeli pobudo nogometaši Argentine. Prevladovali so v napadih, imeli večji odstotek posesti žoge. Francozi so se sprva disciplinirano branili, nato pa naleteli na vse več težav. V 10. minuti jo je po trku s Cristianom Romerom skupil francoski vratar Hugo Lloris, sicer njegov klubski soigralec pri Tottenhamu. Prejel je udarec v prsa. Sledila je krajša prekinitev, francoski kapetan, ki nastopa 20. na tekmah SP, s čimer je poskrbel za nov rekord med vratarji, pa je lahko nadaljeval z dvobojem. V 17. minuti so si gavči priigrali prvo resnejšo priložnost na dvoboju. Angel di Maria je streljal na vrata z ugodnega položaja, a se mu je strel ponesrečil. Žogo je poslal visoko nad vrata.

Tako je Lionel Messi zatresel mrežo Francije. To je bil že njegov četrti gol na tem SP, ki ga je dosegel z bele točke. 11-metrovko je zapravil le na tekmi s Poljsko. Foto: Reuters

To ni potrlo izkušenega krilnega napadalca Juventusa. Pet minut pozneje je spretno prodrl v kazenski prostor, nato pa ga je nepravilno oviral Ousmane Dembele. Poljski sodnik Szymon Marciniak je brez obotavljanja pokazal na belo točko, žogo pa je v svoje roke pričakovano vzel Lionel Messi. Argentinski nogometni junak je bil kos izzivu, poslal Huga Llorisa v drugo stran, in popeljal gavče v vodstvo!

To je njegov 12. zadetek v zgodovini svetovnih prvenstvih, šesti pa na tem mundialu, s čimer je postal najboljši strelec tekmovanja! S tem pa še ni bilo konec statističnih sladkorčkov. 35-letni napadalec iz Rosaria je postal prvi nogometaš v zgodovini SP, ki se je vpisal med strelce v vseh fazah turnirja (skupinski del, osmina finala, četrtfinale, polfinale in finale).

Bliskovit protinapad gavčev za 2:0!

V 36. minuti je sledil nov šok za branilce svetovnega naslova. Bliskovito akcijo je začel Lionel Messi, lepo zaposlil Alexisa MacAllisterja, zvezni igralec Brightona pa je prodrl po desni strani in nato podal Angelu di Marii, ki se mu je ponudila imenitna priložnost. Znašel se je v dvoboju ena na ena s francoskim vratarjem in ga premagal. Znova se je zatresla mreža Huga Llorisa, gavči vodijo že z 2:0, veselju argentinskih navijačev, ki so napolnili tribune stadiona v Lusailu, ni bilo videti konca!

V 36. minuti je francosko mrežo zatresel še eden izmed "mladostnih veteranov" v reprezentanci Argentine, Angel di Maria. Foto: Reuters

Nebogljeni Francozi, ki do takrat sploh še niso usmerili strela v okvir vrat Argentincev, so menjali postavo še pred koncem prvega polčasa! Zelenico sta v 41. minuti zapustila Ousmane Dembele in Olivier Giroud, v igro pa sta vstopila Randal Kolo Muani in Marcus Thuram. Čeprav je bil prvi polčas podaljšan za sedem minut, niso v prvem delu niti enkrat ogrozili vrat tekmeca.

Francozi od pekla do raja

Čeprav je nogometna javnost v drugem polčasu pričakovala odločen odgovor Francije in igro "na vse ali nič", s katero bi skušali najti priključek in se vrniti v igro za svetovni naslov, si galski petelini niso priigrali zrelejših priložnosti. V 71. minuti je prvič proti vratom streljal največji francoski as Kylian Mbappe, ki je v večjem delu rednega dela finala ponudil najbolj bledo predstavo na tem prvenstvu, a je poslal žogo čez vrata. Njegov soigralec Antoine Griezmann, ki je blestel v polfinalu proti Maročanov, je zapustil igrišče že 20 minut pred koncem. Zamenjal ga je Kingsley Coman.

Kylian Mbappe je v zaključku dvoboja z dvema zadetkoma izenačil rezultat na 2:2. Foto: Reuters

Ko se je zdelo, da je Francija že izgubljena, pa se je začel neverjeten preobrat. Iz enega redkih protinapadov se je argentinski obrambi izmuznil Randal Kolo Muani. Nicolas Otamendi ga je nepravilno oviral, Francoz je padel na tla, poljski sodnik pa pokazal na belo točko. Kazenski udarec je izvedel Kylian Mbappe. Čeprav je Emiliano Martinez prebral njegovo namero in se vrgel v pravo smer, je bil strel 23-letnega zvezdnika svetovnega nogometa tako močan in natančen, da je Francija znižala na 1:2.

Galski petelini so začutili svojo priložnost, le dve minuti pozneje pa je sledil popoln šok za gavče. Randal Kolo Muani je podal Kylianu Mbappeju, ta pa je z mojstrskim ''polvolejem'' atraktivno izenačil na 2:2! Francozi so ekspresno vstali od mrtvih, na stadionu Lusail je zadišalo po podaljšku! Mbappe je po novem s sedmimi zadetki postal najboljši strelec SP 2022.

Lionel Messi je imel zadnjo priložnost za zmago v rednem delu, a se je izkazal francoski vratar Hugo Lloris. Foto: Reuters

Argentina je imela v sedmi minuti sodnikovega podaljška lepo priložnost za zmago. Lionel Messi je z roba kazenskega prostora močno udaril pod prečko, a se je na vratih Francije izkazal Hugo Lloris in preprečil novo vodstvo Argentine. Po veliki drami je ostalo 2:2, tako da se je finalni dvoboj prevesil v podaljšek.

Messi spravil Argentince v delirij, a se je veselil le osem minut

Prvi del podaljška so zaznamovali nevarnejši napadi Argentincev. Dvakrat je tako zapretil rezervist Lautaro Martinez. Nogometaš Interja, ki je s tem poskrbe za nadaljevanje zdaj že 40-letnega niza zastopanosti v finalni tekmi svetovnega prvenstva Interja (s tem dosežkom se lahko pohvali tudi Bayern), ni znal premagati francoske obrambe, nato pa je stvari v "svoje noge" vzel Lionel Messi.

V 109. minuti je spravil argentinske navijače v delirij, saj je odbito žogo po tem, ko se je Hugo Lloris izkazal z obrambo strela Lautara Martineza, potisnil čez golovo črto. Tako se je Messi na vrhu lestvice najboljših strelcev SP 2022 s sedmim zadetkom pridružil Mbappeju. No, tako je veljalo le osem minut.

Lionel Messi je po tem strelu popeljal Argentino v vodstvo s 3:2. Foto: Reuters

Argentini tudi novo vodstvo namreč ni pomagalo, da bi se po podaljšku veselili sladke zmage. Po igri rezervista Gonzala Montiela z roko v svojem kazenskem prostoru, ko je ustavil strel Kyliana Mbappeja, je poljski delivec pravice še tretjič v finalu pokazal na belo točko. Tudi tokrat je prevzel odgovornost Mbappe. Za razliko od prvič tokrat vratar Argentine ni izbral pravilne smeri. Mbappe je znova udaril v levi kot vrat, strel pa je bil dovolj natančen, da se je na semaforu izpisal rezultat 3:3. Francoski as je z osmimi zadetki spet prevzel vodstvo na lestvici najboljših strelcev.

S tem pa drame v podaljšku še ni bilo konec. V izdihljajih triminutnega podaljška so se vrstile nore priložnosti na obeh straneh. Zapravila sta jih Randal Kolo Mounai in Lautaro Martinez, ki bi se lahko vpisala v zgodovini in odločila svetovnega prvaka z zadetkom v zadnjih sekundah! Izkazala sta se oba vratarja, tako da so svetovnega prvaka določili streli z bele točke.

Sprva so se začeli dobro za Francoze, Mbappe je namreč še tretjič na tej tekmi z bele točke premagal Martineza. Takoj za njim je uspešno ''ponovil vajo'' s tekme še Messi, izenačil na 1:1, nato pa so se začele stvari za Francoze močno zapletati. Argentinski vratar Marinez, ki je pri 11-metrovkah blestel že na četrtfinalnem srečanju proti Nizozemski, je ubranil strel Comana. Dybala je z mirnim strelom po sredini vrat popeljal gavče v prednost z 2:1, nato pa je podlegel pritisku Tchoumani. Zgrešil je cilj, žogo poslal mimo vrat in se prijel za glavo. Ko je bil natančen še Leandro Paredes, je postalo jasno, da lahko Francijo vrne v igro le še čudež. Kolo Muani je ohranil upanje, znižal na 2:3, a je nato Gonzalo Montiel, branilec Seville, premagal Huga Llorisa. S tem je Argentino popeljal do tretjega naslova svetovnega prvaka, proslavljanje gavčev, ki so osvojili prvi mundial po letu 1986, se je lahko začelo!

Francozi tako niso ubranili naslova, pomagali jim niso niti trije zadetki prvega strelca mundiala Kyliana Mbappeja, ki je tako postal prvi nogometaš po Angležu Geoffu Hurstu (1966) s hat-trickom v finalu SP.

Messi na večni lestvici prehitel Matthäusa

Argentinski kapetan Lionel Messi je novi svetovni rekorder. Superzvezdnik PSG je s 26. nastopom na svetovnem prvenstvu postavil nov rekord in izboljšal podvig legendarnega Nemca Lotharja Matthäusa (25). 35-letni Messi je na SP 2022 v Katarju prispeval pet zadetkov in tri podaje, pred dvobojem pa je sporočil, kako je to njegov zadnji nastop na največjem nogometnem tekmovanju. Edina lovorika, ki manjka v njegovi razkošni zbirki, je prav naslov svetovnega prvaka.

Finalni obračun v Katarju na častni tribuni je spremljal tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Tako so ga ujele kamere med predsednikoma Reala Florentinom Perezom, gorečim podpornikom sporne superlige, in predsednikom Fife Giannijem Infantinom. Foto: Reuters

Fotogalerija z zaključne slovesnosti pred finalom SP 2022, foto Reuters:

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Finale je spremljal v živo tudi švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović. Tako je pozdravil francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Foto: Reuters

Benzema zavrnil ponudbo francoskega predsednika

Sklepnega dejanja v Katarju, na katerem sta Francija in Argentina lovili svoj tretji svetovni naslov, se nista udeležila Karim Benzema in Zinedine Zidane. Zvezdniški napadalec madridskega Reala, ki se je poškodoval le nekaj dni pred začetkom SP, nato zapustil Katar in se vrnil v pogon v Španiji, se tako ni vrnil na prizorišče mundiala. Čeprav bi lahko sodeloval v finalu in po dvoboju prejel srebrno odličje, se ni vrnil v Doho. Zavrnil je ponudbo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki mu je ponudil mesto v letalu, s katerim je v nedeljo z ženo pripotoval v Katar.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je pripotoval v Katar, kjer si bo z ženo v živo ogledal finale. Foto: Reuters

Finalnega dvoboja si v živo ni ogledal tudi Zidane, ki naj bi po koncu SP na selektorskem položaju nasledil Didierja Deschampsa. Sloviti Francoz, ki je bil najboljši na svetu leta 1998, kjer je v finalu kar dvakrat zatresel brazilsko mrežo, je ostal doma, saj ni hotel vzbujati pozornosti. Želel je poskrbeti, da bi ostali Deschampsovi galski petelini osredotočeni le na zelenico.

Tako so bili navijaško razposajeni Francozi, ki so se udeležili tradicionalnega božičnega kopanja v morju v Nici:

Foto: Reuters

Kosovski umetnik Alkent Pozhegu je v čast največjih zvezdnikov finalistov SP iz pšeničnih semen ustvaril prekrasen mozaik v Gjakovi:

Foto: Reuters

Argentinski navijači so že večer pred finalom rajali na souku v Dohi (vir: Reuters):