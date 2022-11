Brazilci strli trd srbski oreh, Portugalci zmagoviti na krilih rekorderja Ronalda

S prvimi tekmami v skupinah G in H se je danes končal prvi krog svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju. Zmagovito sta ga začeli tudi dve izmed favoritinj turnirja − Brazilija in Portugalska. Prva je po manjših težavah strla trd srbski oreh in zmagala z 2:0, oba gola pa je prispeval Richarlison. Druga je s 3:2 ugnala trdoživo Gano, Cristiano Ronaldo pa je postavil prav poseben rekord. Dan se je začel z zmago Švice nad Kamerunom, Urugvaj in Južna Koreja pa sta se razšla brez zadetkov.

SP 2022 v Katarju, 5. tekmovalni dan:

Lestvici:

V zadnjem dvoboju prvega kroga skupinskega dela na SP 2022 v Katarju je Brazilija z 2:0 premagala Srbijo. Selecao na stavnicah velja za prvega favorita tekmovanja. Petkratni svetovni prvaki želijo osvojiti šesto zvezdico, prvo po dvajsetih letih.

V prvem polčasu so na igrišču popolnoma prevladovali brazilski nogometaši, v okvir srbskih vrat tudi sprožili tri resne strele, ki pa jih je Vanja Milinković-Savić polovil. V drugi polčas so Brazilci vstopili še bolj silovito, v 60. minuti je Alex Sandro z močnim strelom od daleč zatresel vratnico srbskega gola, a je ostalo pri 0:0. V 63. minuti pa so se brazilski navijači le razveselili vodstva, prvi gol na tekmi je dosegel Richarlison. Ta je z imenitnim zadetkom v 74. minuti vodstvo Brazilije povišal na 2:0. Pri obeh golih je asistiral Vinicius Junior. Tega je selektor Tite zamenjal v 76. minuti, tri minute kasneje je na klop poklical še Neymarja in junaka tekme Richarlisona. Brazilci so še napadali, a je ostalo pri 2:0.

Fotogalerija s tekme med Brazilijo in Srbijo:

1 / 29 2 / 29 3 / 29 4 / 29 5 / 29 6 / 29 7 / 29 8 / 29 9 / 29 10 / 29 11 / 29 12 / 29 13 / 29 14 / 29 15 / 29 16 / 29 17 / 29 18 / 29 19 / 29 20 / 29 21 / 29 22 / 29 23 / 29 24 / 29 25 / 29 26 / 29 27 / 29 28 / 29 29 / 29

Cristiano Ronaldo je zdaj edini nogometaš, ki je dosegel gol na petih svetovnih prvenstvih. Foto: Reuters

Ronaldo do rekorda

Portugalska se je danes pomerila z Gano in zmagala s 3:2. Portugalci so od prvega sodnikovega žvižga močno pritisnili, tudi Cristiano Ronaldo je imel nekaj priložnosti za zadetek, a je obramba Gancev zdržala. Ronaldo je v 31. minuti celo zatresel mrežo, a je sodnik gol nemudoma razveljavil, saj je CR7 tik pred strelom naredil prekršek v napadu. Portugalci so bili v prvih 45 minutah tekme agresivnejši od Gancev, gola pa jim le ni uspelo doseči.

V 63. minuti je Cristiana Ronalda v ganskem kazenskem prostoru zrušil eden od ganskih branilcev, sodnik je pokazal na belo točko in 37-letni virtuoz je najstrožjo kazen hladnokrvno spremenil v vodstvo Portugalske. S tem golom, njegovim osmim na svetovnih prvenstvih, se je Ronaldo vpisal v zgodovino. Postal je prvi nogometaš, ki je gol dosegel na petih svetovnih prvenstvih!

Veselje Portugalcev je bilo kratkotrajno, Ganci so pritisnili in po zmedi v portugalski obrambi izenačili z zadetkom Andreja Ayewa v 73. minuti. Le pet minut kasneje je padel še tretji gol na tekmi, Portugalci so izvedli protinapad, za novo vodstvo je poskrbel Joao Felix. Dve minuti kasneje je ponovno sledil šok za gansko obrambo, Bruno Fernandes je z lepo podajo zaposlil Rafaela Leaa, ta pa je prednost Portugalcev povišal na 3:1.

V 89. minuti, ko je portugalski selektor Fernando Santos Ronalda že poklical na klop, so še enkrat udarili Ganci. Za 2:3 je zadel Osman Bukari. Ganci so v zaključku močno zapretili, a je ostalo pri zmagi Portugalcev.

Fotogalerija s tekme med Portugalsko in Gano:

1 / 38 2 / 38 3 / 38 4 / 38 5 / 38 6 / 38 7 / 38 8 / 38 9 / 38 10 / 38 11 / 38 12 / 38 13 / 38 14 / 38 15 / 38 16 / 38 17 / 38 18 / 38 19 / 38 20 / 38 21 / 38 22 / 38 23 / 38 24 / 38 25 / 38 26 / 38 27 / 38 28 / 38 29 / 38 30 / 38 31 / 38 32 / 38 33 / 38 34 / 38 35 / 38 36 / 38 37 / 38 38 / 38

Urugvajci dvakrat zatresli vratnico

Edinson Cavani je vstopil v igro v 64. minuti. Zamenjal je nenevarnega Luisa Suareza. Foto: Reuters Dvakratni svetovni prvak Urugvaj, ki je bil nazadnje najboljši na svetu leta 1950, proti Južni Koreji ni upravičil vloge favorita. Navijači so zaman čakali na zadetke, mreži sta ostali nedotaknjeni, Južnoameričani pa so zlasti v napadu, kjer imajo v svojih vrstah številne zvezdnike, pokazali bistveno premalo, da bi lahko uresničili zadani cilj. Kljub slabši igri pa jih je dvakrat vseeno delilo le nekaj centimetrov od vodstva.

Ob koncu prvega polčasa je kapetan Diego Godin, predstavnik starejše generacije urugvajskega nogometa, ki je najverjetneje odigrala zadnji mundial (v njej so še Luis Suarez, Edinson Cavani, Fernando Muslera in Martin Caceres), po strelu z glavo zatresel vratnico. Podobno smolo je izkusil Federico Valverde, ki je v predzadnji minuti rednega dela po izvrstnem strelu z razdalje zadel okvir vrat. Ostalo je pri najbolj nepriljubljenem rezultatu 0:0, že četrtem na letošnjem mundialu.

Južnokorejski kapetan Son Heung-min je v začetku novembra moral zaradi poškodbe okoli predela levega očesa na operacijo. Proti Urugvaju je nastopil s posebno zaščitno obrazno masko. Foto: Reuters

Južno Korejo, ki nastopa že na zaporednem desetem svetovnem prvenstvu (takšnih reprezentanc je le pet), vodi nekdanji zvezdnik portugalskega nogometa Paulo Bento. Popeljal jo je do dragocene točke, s katero azijske ekipe po uvodnih polomih Katarja in Irana dokazujejo, da znajo biti trn v peti najboljših. Savdijci so tako presenetili Argentino, Japonska Nemce, Korejci pa so ostali neporaženi proti Urugvaju. Južnokorejci so sicer zapravili najlepšo priložnost za zadetek v 34. minuti, ko je Hwang Ui-jo iz ugodnega položaja poslal žogo čez vrata.

Fotogalerija s tekme med Urugvajem in Južno Korejo:

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20

Švicar zabil Kamerunu, a ni proslavljal zadetka. Zakaj?

Na tribunah ni manjkalo navijačev iz Afrike v pisanih oblačilih, ki pa na koncu niso dočakali pozitivnega rezultata svojih ljubljencev. Foto: Reuters Zelo zanimiv dan na svetovnem prvenstvu v Katarju se je začel na stadionu Al Džanub, kjer sta se v uvodni tekmi skupine G pomerila Švica in Kamerun (1:0). To je bil njun prvi medsebojni dvoboj v zgodovini.

Izbranci Murata Yakina želijo ponoviti uspeh izpred štirih let v Rusiji, ko so jo v skupini zagodli tako Srbiji kot tudi Braziliji in napredovali med najboljših 16. Po uvodni zmagi nad Kamerunom so uresničili prvi cilj in se povzpeli na vrh skupine.

Fotogalerija s tekme med Švico in Kamerunom, foto Reuters:

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Afričani so bolje začeli srečanje. V 9. minuti se je najlepša priložnost ponudila Karlu Toku Ekambiju, a ni bil natančen. Švica ni v okvir vrat, ki jih pri Kamerunu brani Handanovićev soigralec pri Interju Andre Onana, v prvem polčasu usmerila niti enega strela.

Drugi polčas se je začel veliko bolje za Švico. Xherdan Shaqiri je kmalu izigral kamerunsko obrambo in zaposlil Breela Embola, temu pa ni bilo težko zatresti mreže. Napadalec Monaca iz spoštovanja do Kameruna, domovine njegovih staršev, ni proslavljal zadetka. Embolo se je rodil pred 25 leti v Yaoundeju (Kamerun), pri petih letih pa se je preselil v Evropo.

Breel Embolo ni hotel proslavljati zadetka proti Kamerunu. Foto: Reuters

V 66. minuti je imel veliko priložnost za podvojitev vodstva Švice Ruben Vargas, a je njegov strel mojstrsko ubranil Andre Onana, v izdihljajih srečanja pa bi se med strelce lahko vpisal še Haris Seferović, a je nastreljal kamerunskega branilca. Dvoboj se je tako končal s tesno zmago Švice.