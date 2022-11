Kontroverzni sodnik v središču pozornosti tudi v Katarju

Tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu je že bilo nekaj govora o sodnikih in njihovih spornih odločitvah, delivci pravice pa so bili v središču pozornosti po tekmi med Belgijo in Kanado, ki so jo Belgijci dobili z 1:0. Glavna vloga je pripadla Zambijcu Jannyju Sikazweju, ki je v preteklosti že opozoril nase z močno negativno konotacijo.

Belgija se je v sredo zvečer močno namučila za svojo prvo zmago na svetovnem prvenstvu. Za zmago zasedbe Roberta Martineza je v 44. minuti zadel Michy Batushuayi. Že pred tem je Thibaut Courtois ubranil strel Kanadčanov z 11 metrov. A kljub porazu so belgijski nogometaši močno opozorili nase, po mnenju skoraj vse nogometni javnosti pa so si v sredo zaslužili precej več, kot je na koncu kazal rezultat. Med drugim se je v središču pozornosti po tekmi znašel zambijski sodnik Janny Sikazwe, ki naj bi po mnenju nogometne strokovne javnosti Kanadčane oškodoval za kar dva strela z 11 metrov.

V 14. minuti je njegov pomočnik iz Zimbabveja Arsenio Maringule dosodil prepovedani položaj Kanadčanom, čeprav je žogo proti kanadskemu igralcu poslal belgijski kapetan Eden Hazard. Po tem je Jan Vertonghen storil prekršek nad Tojanom Buchananom znotraj kazenskega prostora, po katerem bi morala biti dosojena enajstmetrovka za Kanado, a se iz sobe VAR ni oglasil nihče. Sikazwe pa se na to ni odzval.

It should have been another penalty for Canada pic.twitter.com/zC3gFAMWGR — Troll Football (@TrollFootball) November 23, 2022

Canada was not awarded a penalty after this challenge 😮 pic.twitter.com/FiXPbzKOkW — ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2022

Še za nekaj začudenih pogledov in negodovanja je Sikazwe poskrbel v 38. minuti, ko je Axel Witsel zrušil Richieja Laryeja v kazenskem prostoru, vendar se je sodnik še enkrat odločil, da ne bo dosodil udarca z bele točke. Sodnik Sikazwe se pri obeh spornih dogodkih kljub očitnim prekrškom ni zmenil za uporabo VAR.

Janny Sikazwe je s svojimi napakami močno posegel v obračun Kanade in Belgije. Foto: Guliverimage

Leta 2018 zaradi bizarnih odločitev suspendiran

Po mnenju marsikoga zambijski sodnik ni bil dorasel vlogi sodnika na svetovnem prvenstvu. A to ni bilo prvič, da se je Sikazwe znašel v središču pozornosti. Nogometne navdušence je prvič šokiral na začetku letošnjega leta, ko smo si ga zapomnili po nenavadnem prizoru z afriškega pokala narodov, ko je kar dvakrat, najprej v 85. minuti, razglasil konec tekme med Tunizijo in Malijem, nato pa ob začetku 90. minute igralce dokončno poslal z igrišča. Prav tako na tisti tekmi ni želel uporabiti VAR zaradi morebitnega rdečega kartona, ki bi brez dvoma vplival na igro. Po tisti tekmi so organizatorji tekem početje zambijskega sodnika opravičevali z informacijami, da naj bi Sikazwe na tisti tekmi doživel vročinski udar in da je zaradi dehidracije storil napako. Po tekmi naj bi ga prepeljali celo v bolnišnico, a ga je zatem Afriška nogometna zveza (CAF) kljub temu začasno suspendirala.

Že pred tem je bil Sikazwe vpleten v škandale s prirejanjem tekem afriške lige prvakov med Esperanceem in Primiero Agostom. Zdaj pa je kljub vsemu škandaloznemu početju dobil mesto na tako velikem tekmovanju, kot je svetovno prvenstvo.

Preberite še: