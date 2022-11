Kanadski selektor po nesrečnem porazu: Zj*bali bomo Hrvaško!

Nogometaši Kanade so nadigrali favorizirane Belgijce, si priigrali več priložnosti, med drugim zapravili tudi najstrožjo kazen, kontroverzni sodnik iz Zambije Janny Sikazwe pa jih je oškodoval še za dve 11-metrovki, a na koncu so ostali brez točk (0:1). Selektor John Herdman je zelo ponosen na varovance, ki so poželi simpatije svetovne nogometne javnosti. Po bolečem porazu ne skriva novega cilja. V nedeljo želi premagati Hrvaško. To je sporočil brez ovinkarjenja, na najbolj neposreden način, z besedo, ki se v angleškem jeziku začne na črko F.

O tem, kako je lahko nogomet krut, na igrišču pa vedno ne zmaguje boljša ekipa, je veliko povedalo tudi srečanje med Belgijo in Kanado. Rdeči vragi so bili absolutni favoriti, saj spadajo med najmočnejše reprezentance na svetu, polne zvezdnikov, na zadnjem SP v Rusiji pa so osvojili tretje mesto. Javorjevi listi so po drugi strani v svoji domovini v senci hokejistov, na največje nogometno tekmovanje na svetu so se uvrstili prvič po 36 letih, številni pa so jih opisovali kot "avtsajderje" v skupini F, v kateri sta še Hrvaška in Maroko. Mnenje javnosti pa se je spremenilo.

Dokazali, da spadajo na svetovno prvenstvo

V Katar je pripotovalo ogromno navijačev iz Kanade. Na tekmi njihovih ljubljencev proti Belgiji so imeli kaj za videti. Za polno zadovoljstvo so manjkali le zadetki. Foto: Reuters Predstava Kanade proti Belgiji, premoč na igrišču in veliko večje število strelov na gol (kar 13) od tekmeca, izkazana bojevitost in pogum … Svet je zaploskal izbrani vrsti, ki je pošteno namučila Belgijce, dodatno pa so ji pokvarile načrte še sporne sodniške odločitve, zaradi katerih bi lahko v prvem polčasu izvedla vsaj še dve 11-metrovki.

Rdeči vragi so skoraj iz edinega nevarnega strela na gol dosegli zmagoviti zadetek, s katerim so se povzpeli na vrh skupine F, Kanada pa je po odlični predstavi, a manj prijetnem rezultatu, zavzela dno razpredelnice. ''Imeli smo priložnost, da bi se povzpeli na vrh lestvice. To je bil naš cilj. Nismo ga uresničili, a sem lahko vseeno ponosen na predstavo. Vseeno bi morali na prvi tekmi vzeti vse tri točke,'' je za BBC Sport izpostavil selektor Kanade John Herdman.

John Herdman je po porazu z Belgijo zbral varovance v krogu na sredini igrišča. Sledil je motivacijski govor. Foto: Reuters

''Fantje so pokazali napredek. Dokazali so, da spadajo na svetovno prvenstvo. Navijače so naredili ponosne,'' je dejal 47-letni strateg, ki prihaja iz Anglije, kanadsko moško reprezentanco pa vodi od leta 2018. Pred tem je sedem let vodil kanadsko žensko izbrano vrsto, s katero je na dveh olimpijskih turnirjih osvojil tretje mesto (2012 in 2016), zdaj pa postavlja nove mejnike z moško reprezentanco.

Verjamejo, da lahko premagajo Hrvaško

Kanada nastopa na SP prvič po 36 letih. Čuti, da bi se lahko vmešala v boj za napredovanje. Foto: Reuters Po koncu dvoboja, ki ga je po enem izmed redkih strelov na gol srečno dobila Belgija, je selektor Herdman zbral kanadske nogometaše v krogu na sredini igrišča, nato pa so v Katarju odtekli častni krog. Kaj jim je povedal? ''Pokazal sem jim statistiko. Pokazal sem jim, da spadajo sem. Gremo naprej. Zdaj bomo zj*bali Hrvaško. Tako preprosto je to. To je zdaj naš cilj. Fantom sem povedal, da sem z žensko nogometno reprezentanco izgubil prvo tekmo na olimpijskem turnirju v Londonu (2012), nato pa smo osvojili tretje mesto. Prvo medaljo za Kanado po 86 letih. Tako se moramo odzvati na poraz z Belgijo tudi v Katarju,'' je Herdman optimist pred nadaljevanjem turnirja.

V nedeljo ga čaka Hrvaška, nato pa v zadnjem krogu še Maroko. Če bodo pokazali tako dobro igro, kot so jo proti Belgijcem, bi lahko imela oba naslednja tekmeca ogromne težave z neobremenjenimi in zelo ponosnimi Kanadčani. ''Če bomo verjeli v naše zmožnosti in ohranili tako dobre odnose v ekipi, imamo priložnost za uspeh,'' je prepričan Herdman. Njegove neposredne besede, namenjene nedeljski tekmi s Hrvaško, bodo zagotovo deležne ogromno pozornosti pri ognjenih.

Hrvaško čaka v nedeljo popravni izpit, saj bo njena zvezdniška nogometna zasedba želela dokazati, kako je imela proti Maroku le slabši dan. Pomerila se bo s samozavestno in optimistično Kanado. Foto: Reuters

Izbrancem Zlatka Dalića, aktualnim svetovnim podprvakom, bi lahko služile kot posebna motivacija za nedeljsko srečanje, še kako pomembno za napredovanje. Bi lahko kanadski strateg dosegel protiučinek in s svojo napovedjo predramil Hrvate, ki na uvodni tekmi v Katarju niso blesteli in proti Maroku osvojili le točko (0:0)?