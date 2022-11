Novost v Katarju, o kateri govori ves svet

Svetovno nogometno prvenstvo v Katarju se bo zapisalo v zgodovino po marsičem. Veliko je novosti, med tistimi, ki najbolj izstopajo in so ekspresno padle v oko, pa je nujnost posodobitve osnovne definicije nogometa. To ni več šport, katerega tekma bi trajala 90 minut. Zdaj se je vse skupaj razvleklo na vsaj sto minut. Zakaj smo priča rekordno dolgim sodnikovim podaljškom?

Definiciji nogometa kot najbolj priljubljeni moštveni igri na svetu, ki na svetovnem prvenstvu traja poldrugo uro in še nekaj minut sodnikovega podaljška, je odklenkalo. Mundial v Katarju je potrdil nove smernice, ki jih sodniki upoštevajo tako dosledno, da je za zdaj še vsaka izmed odigranih tekem na turnirju (osem jih je bilo) trajala več kot sto minut.

Nekatere tudi krepko več. Na primer ponedeljkov dvoboj med Anglijo in Iranom, ki so ga s teniškim rezultatom 6:2 dobili Otočani. Končal se je šele po 117 minutah in tako postregel z novim rekordom svetovnih prvenstev. Prvi polčas je bil podaljšan za 14, drugi pa za 13 minut, tako da je vse skupaj že skoraj spominjalo na tekme izločilnega dela, po katerih je po koncu rednega dela sledil podaljšek, dvakrat po 15 minut. Vsaj nekoč.

Sodnikom ne uide nič več

Slavko Vinčić je svojo prvo tekmo, ki jo je vodil na svetovnem prvenstvu, v drugem polčasu podaljšal za kar 14 minut. Foto: Reuters Če so znali nogometaši včasih mojstrsko zavlačevati, preslepiti tako tekmeca kot sodnika in z vsemi mogočimi zvijačami krasti čas, tekme pa so se največkrat podaljšale le za nekaj minut, je zdaj bistveno drugače. Sodnik leta 2022 vidi (skoraj) vse. Če ne drugače, pa s pomočjo kolegov in tehnologije.

Pri tem pa je prisotna še ena zelo pomembna razlika. Tokrat se sodniki še toliko bolj trudijo, da jim nič ne uide. Dosledno beležijo vsako stvar, pri kateri se izgublja aktiven čas nogometne igre. Na primer vse dragocene sekunde, ko igra miruje zaradi poškodb igralcev, proslavljanja zadetkov, izvajanja žoge iz avta, postavljanja igralcev ob izvajanjih kota oziroma prostih strelov, izvajanja najstrožjih kazni, prejemanja kartonov, menjav in še kakšnih drugih dejavnikov … Tu so recimo še prekinitve zaradi intervencij VAR.

Foto: Reuters Sodniki želijo povrniti ves nenaravno izgubljeni čas, to pa na tem prvenstvu počnejo tako temeljito, da je nogometni svet priča izstopajoči novosti. Vse tekme po novem trajajo vsaj sto minut, v sodnikovih podaljških pa se dogaja marsikaj zanimivega. Dvoboji ob koncu rednega dela še zdaleč niso odločeni, saj je na voljo še ogromno časa za morebitno spremembo, morda celo preobrat. To pa ponuja novo draž srečanjem.

V Katarju osem minut daljše tekme od tistih v Rusiji

O tem, da bomo na svetovnem prvenstvu v Katarju spremljali rekordno dolge sodnikove podaljške polčasov, je že pred tekmovanjem spregovoril Pierluigi Collina. Karizmatični Italijan, pred leti eden najboljših, nedotakljivih in najstrožjih nogometnih sodnikov, zdaj pa predsednik sodniške komisije pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa), je pojasnil, zakaj uvajajo tako opazne spremembe.

Pierluigi Collina je predsednik sodniške komisije pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa). Foto: Reuters

V zgodovini SP še ni bilo tako dolgih polčasov (po letu 1966) kot v ponedeljek. V torek se jim je pridružil 14-minutni sodnikov podaljšek po drugem polčasu dvoboja med Argentino in Savdsko Arabijo.

4 - The four single halves with the most stoppage time on record (since 1966) in a single #WorldCup match have all been today:#ENGIRN 1st half (14:08)#ENGIRN 2nd half (13:08)#USAWAL 2nd half (10:34)#SENNED 2nd half (10:03)



Prolonged. — OptaJoe (@OptaJoe) November 21, 2022

Sodniki so se že na SP 2018 v Rusiji trudili, da bi v sodnikov podaljšek pretopili čim več izgubljenih minut aktivne nogometne igre. Tako so tekme na ruskih zelenicah, kjer je naslov svetovnega prvaka osvojila Francija, v povprečju trajale 97 minut. Bistveno več kot na prejšnjih SP. No, v Katarju so šli še korak dalje, saj so želeli, da bi lahko gledalci na stadionu in pred televizijskimi zasloni uživali v večjem številu aktivnih igralnih minut. Zdaj tekme v povprečju trajajo kar 105 minut.

Več menjav, več sodnikovega podaljška

Sloviti Italijan si želi, da bi nogometne tekme gledalcem ponudile več užitka. Zato želi čim več aktivnih igralnih minut. Foto: Reuters Svoje so naredile tudi spremembe pravil. Kmalu po pandemiji novega koronavirusa se je pravilo treh dovoljenih menjav (četrta pa v podaljšku) spremenilo v možnost opravljanja kar petih menjav. Trenerji lahko tako po novem na tekmi zamenjajo skoraj polovico enajsterice. Vsaka menjava, te prevladujejo v drugih polčasih, pa terja določen davek pri trajanju tekme. Sodniki ponavadi dvoboj zaradi vsake menjave podaljšajo za pol minute.

Še več časa pa vzamejo drugi dejavniki, recimo proslavljanje zadetkov. Več je zadetkov na tekmi in bolj so strastna in polna čustev njihova proslavljanja, daljši sodnikov podaljšek velja pričakovati. "Če hočeš več aktivnega igralnega časa, moraš biti pripravljen na daljše sodnikove podaljške. Skušamo čim bolj natančno preračunati, koliko časa je bilo zaradi različnih dejavnikov izgubljenega, in ga nadomestiti v sodnikovem podaljšku. Proslavljanje zadetkov ponavadi vzame minuto oziroma minuto in pol. Če so tako doseženi trije zadetki, s tem izgubiš od tri do pet minut aktivne igre," je postregel s primerom Collina.

Zaživeli tudi "podaljški" sodnikovih podaljškov

Na dvoboju med Iranom in Anglijo jo je skupil iranski vratar Alireza Beiranvand. Zaradi njegove poškodbe se je prvi polčas podaljšal za 14 minut. Foto: Reuters Sodniške ikone iz Italije zato sploh ne preseneča, da četrti sodniki ob koncu rednega dela na tem prvenstvu dvigujejo v zrak elektronsko ploščo, na kateri so izpisane visoke številke. Če so bili včasih vajeni, da se tekme podaljšalo za nekaj minut, pa na SP 2022 prevladujejo drugačne številke. "Šest, sedem, osem … Vsem smo povedali, naj ne bodo presenečeni, če se bo to dogajalo," je prejšnji teden omenil Collina. Njegove napovedi so se uresničile. V bistvu je izrekel še premajhne številke.

Zaradi daljših prekinitev ob poškodbah igralcev so se na tem prvenstvu polčasi podaljševali tudi za 14 minut! Prvič na dvoboju med Anglijo in Iranom, ko se je poškodoval Alireza Beiranvand, drugič pa na uvodni torkovi tekmi med Argentino in Savdsko Arabijo, ki je postregla s presenetljivim razpletom (1:2), glavni delivci pravice pa so bili Slovenci na čelu z Dejanom Vinčićem.

Drugi polčas bi se moral po prvotnem scenariju podaljšati za osem minut, a se je v sodnikovem podaljšku hudo poškodoval savdijski reprezentant Yasse al Shahrani, zato je obračun trajal še mnogo dlje. Postregel je še s podaljškom sodnikovega podaljška zaradi višjih sil, kar je nekaj, česar bo v prihodnosti vedno več. Dvoboj se je tako končal šele v 104. minuti.

Želijo zaščititi podobo nogometne igre

Sodnikovi podaljški so še toliko daljši, ker so statistični izračuni pokazali, da je vsota aktivnega igralnega časa na svetovnih prvenstvih padala. Če je na SP 2014 v Braziliji še znašala med 60 in 67 minutami na dvoboj, je bila na SP 2018 neprimerno manjša. Le še med 52 in 58 minut. V prejšnji sezoni je bila žoga na tekmah angleškega prvenstva aktivno v igri v povprečju recimo le 55 minut, v številnih ligah je številka še nižja. "Če hočemo zaščititi podobo igre, moramo preračunati ves izgubljeni čas in ga vnesti v sodnikov podaljšek. Naš namen je, da tistim, ki spremljajo tekme svetovnega prvenstva, ponudimo več šova, akcije. Nočemo tekem, kjer bi bila žoga v igri le 42, 43, 44 ali 45 minut. To je nesprejemljivo."

Angleški navijači so v ponedeljek proti Iranu spremljali najdaljšo tekmo v zgodovini SP: Trajala je kar 117 minut. Foto: Reuters

Da bi se temu izognili, razmišljajo tudi o spremembah. Mednarodni odbor za nogometna pravila (Ifab) je pred leti že zavrnil predlog legendarnega Nizozemca Marca van Bastna in njegove ekipe, da bi se nogometne tekme skrajšale na 60 minut aktivnega, učinkovitega igralnega časa, obenem pa bi se igralni čas vsakič, ko gre žoga iz igre, ustavljal. Podobno kot v košarki.

Nogomet ostaja nogomet, le da se je zgodila bistvena sprememba. Po novem tekme ne trajajo le 90 in še nekaj minut, ampak krepko dlje. Ker pa so v povprečju dolge 105 minut, tu pa je še premor med polčasoma, imajo televizijske hiše ob prenosih tekem vse več težav, kako zadostiti vsem potrebam med tekmami. Časa je namreč izrazito manj, kot ga je bilo recimo še pred štirimi leti v Rusiji. Ker pa se je tekmovanje šele začelo, se bo treba hitro privaditi novim trendom, v katere je vstopil nogomet, in sprejeti dejstvo, da bo na SP 2022 le stežka katera tekma trajala manj od stotih minut.