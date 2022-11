SP 2022 v Katarju, 3. tekmovalni dan:

Messi uspešen v deseti minuti, nato je na prizorišče stopila Savdska Arabija

Lionel Messi je imel že v drugi minuti tekme priložnost, a je vratarju Savdske Arabije uspelo strel ubraniti. Nato je prišla na vrsto 10. minuta tekme. Slovenski sodnik Slavko Vinčić je pokazal na belo točko za Argentino. Odgovornost je prevzel Messi, prvi zvezdnik Argentine, in zadel za vodstvo 1:0.

Salem Al Dawsari je zadel za 2:1. Foto: Reuters V 22. minuti tekmi je Argentina spet zapretila. Messi se je znašel sam pred vratarjem, zadel v polno, a je stranski sodnik pokazal prepovedan položaj. V 28. minuti smo spet videli žogo v mreži. V polno je zadel Lautaro Martinez. Semafor je že kazal rezultat 2:0 za Argentino, a po pregledu s tehniko VAR je slovenski sodnik gol vnovič razveljavil. Podoben scenarij smo videli še v 35. minuti, ko je Martinez zadel, a bil tokrat globoko v prepovedanem položaju.

V začetku drugega polčasa, v 48. minuti tekme, se je zgodilo presenečenje. Za izenačenje je poskrbel Saleh Al Shehri. Pet minut pozneje je sledilo novo presenečenje, ko je za izjemen zadetek poskrbel Salem Al Dawsari in Savdsko Arabijo popeljal v vodstvo z 2:1.

Zelo napeto je bilo v sodnikovem podaljšku, ko je imela Argentina veliko priložnost za izenačenje, a je obrambni igralec Savdske Arabije z golove črte ubranil strel z glavo. Kmalu za tem je hudo poškodbo staknil Yasser Al Shahrani, potem ko ga je s kolenom zadel njegov vratar. Kljub vsem težavam so Savdijci do konca zdržali pritisk Argentincev in poskrbeli za prvo večje presenečenje na svetovnem prvenstvu.

Tunizija točko vzela Danski, Eriksen igral od prve minute

Christian Eriksen je začel za Dansko v prvi postavi. Foto: Guliver Image Na drugi tekmi dneva ni bilo tako dramatično. Christian Eriksen je prvič po lanskem evropskem prvenstvu, ko se je med prvo tekmo zgrudil na igrišču in doživel srčni zastoj, zaigral na velikem tekmovanju. Začel je v prvi postavi. V 24. minuti so prvi zadeli Tunizijci, a gol Issama Jebalija zaradi prepovedanega položaja ni veljal. Pred koncem prvega polčasa so Danci zahtevali 11-metrovko, ko je v kazenskem prostoru padel Pierre-Emile Hojbjerg, a je sodnik samo odmahnil z roko. Minuto pozneje pa se je z obrambo Jabaliju izkazal Kasper Schmeichel.

Tekma se je razživela 20 minut pred koncem, ko je imela Danska dve izvrstni priložnosti. Najprej je Eriksenu, ki je z odliko prodrl mimo tunizijskih branilcev, branil Aymen Dahman. Dve minuti pozneje pa je Andreas Cornelius iz neposredne bližine z glavo zadel desno prečko. Število strelov v okvir vrat 5 proti 1 za Dansko, ki je imela žogo v svoji posesti 61 odstotkov tekme. V sodnikovem dodatku je sodnik z VAR pregledal še sum na igranje Tunizijcev z roko, a ni ničesar dosodil. In tekma se je končala z 0:0.

Remi Poljske po zapravljeni 11-metrovki Lewandowskega

Robert Lewandowski Foto: Reuters Na drugi tekmi skupine C, kjer je Savdska Arabija šokirala Argentino, sta se v prvem krogu pomerili Poljska in Mehika. Na krilih svojih glasnih navijačev so Mehičani prvi polčas odigrali bolje in bili dvakrat blizu golu. V 26. minuti je po podaji Hectorja Herrere dobro z glavo streljal Alexis Vega, a je žoga zletela pol metra mimo prečke. Dve minuti pozneje pa je prav tako z neposredne bližine le za malo mimo udaril Jesus Gallardo. Robert Lewandowski, ki še na nobenem svetovnem prvenstvu ni zabil gola, v prvih 45 minutah ni dobil uporabne žoge.

Ključni trenutek tekme se je zgodil v 58. minuti, ko je Lewandowski z žogo stopil na belo točko. Štiri minute prej je namreč z vso svojo fizično močjo v kazenskem prostoru izsilil prekršek. Z nekaj zamude se je sodnik odločil za ogled spornega položaja s sistemom VAR in Hectorju Morenu pokazal rumeni karton, Poljski pa podelil najstrožjo kazen. A Lewandowski je tudi po 11-metrovki ostal brez svojega prvega gola na mundialih. Izkušeni 37-letni vratar Guillermo Ochoa mu je ubranil strel. Vratar se je izkazal tudi na drugi strani. V 64. minuti je najlepšo priložnost Mehike na tekmi (strel Henryja Martina z glavo) branil Wojciech Szczesny. In tako se je še druga tekma torkovega dne v Katarju končala brez gola. Po prvem krogu v skupini C tako vodi Savdska Arabija.

Šok za Francijo v uvodu tekme, nato pa ...

Craig Goodwin Foto: Reuters Šokanten je bil tudi začetek tekme Francija - Avstralija. Avstralci so namreč zadeli v deveti minuti. Junak je bil Craig Goodwin. Šok za Francoze je bil še večji dve minuti pozneje, ko je moral iz igre poškodovani Lucas Hernandez. Francozi so tako že v 20. minuti zaostajali za več minut kot na prejšnjem mundialu na vseh tekmah skupaj. Razigrani Avstralci so v 22. minuti skoraj povedli z 2:0. Z velike razdalje je streljal Mitchell Duke, a je žoga za las zletela mimo desne prečke. Nato pa v 27. minuti olajšanje za Francijo. Po natančnem predložku Thea Hernandeza, ki je zamenjal starejšega brata, je z glavo za 1:1 zabil Adrien Rabiot. Svetovni prvaki so po prvem golu poleteli in po napaki Avstralcev v obrambi in podaji Rabiota je v 32. minuti za vodstvo z 2:1 zadel Oliver Giroud. Na glavni odmor bi Francozi lahko odšli s še višjo prednostjo, v 45. minuti je imel izvrstno priložnost Kylian Mbappe. Po podaji Antoina Griezmanna v kazenski prostor je zvezdnik PSG iz prve udaril žogo, a jo poslal prek gola.

V drugem polčasu je ritem igre sprva nekoliko upadel, med bolj aktivnimi na terenu je bil Mbappe. Enkrat je celo poskusil tako imenovane škarjice. Po natančni podaji Ousmana Dembeleja v kazenski prostor pa je v 68. minuti zadel. Tri minute pozneje se je Mbappe še vpisal med podajalce. Za končni izid 4:1 je svoj drugi gol na tekmi zabil Giroud. To je bil njegov 51. gol v dresu francoske reprezentance, s katerim se je izenačil z rekorderjem Thierryjem Henryjem. Po uradni statistiki je Francija proti golu streljala kar 21-krat, Avstralija le štirikrat. Popolna premoč za prve tri francoske točke v Katarju.