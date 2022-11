Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Očitno imajo enak pogled na gesto nogometašev tudi oblasti v Iranu, saj je tamkajšnja televizija prekinila prenos tekme med himno. Prav protestniki pa so od nogometašev pričakovali nekakšno znamenje podpore.

Kakšne bodo posledice za nogometaše, ni znano. Vse več je namreč upora proti oblastem tudi znotraj nogometne vrste in ta ni omejen na posameznike. Kapetan Ehsan Hadžsafi je v nedeljo izrekel sožalje vsem svojcem žrtev v državi, vnaprej pa je napovedal tudi, da se bodo igralci skupaj odločili, ali bodo peli himno ali ne.

Temu je dodal, da mora ekipa sprejeti dejstvo, da pogoji v državi niso dobri in da ljudje niso srečni in kot je dejal, se tega zavedajo tudi nogometaši. In žrtev je veliko, po ocenah borcev za človekove pravice, naj bi bilo doslej v protestih v preteklih dveh mesecih ubitih vsaj 360 ljudi.

Stališča pa niso povsem enotna, Napadalec Mehdi Taremi denimo je napovedal, da razmere v domovini ne smejo vplivati na ekipo v Katarju: "Imamo tudi druge naloge v odnosu do iranske družbe, a tukaj smo osredotočeni na nogomet."