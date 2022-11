Nov kamen spotike v Katarju, številnim zvezdnikom grozijo kazni

Medtem ko je v evropskem nogometu bolj kot ne že postala stalnica, da kapetani nogometnih reprezentanc na tekmah nosijo mavrične trakove v znak enakosti in ob tem tudi podpore skupnosti LBTQ+, pa je zgodba nekoliko bolj zapletena na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju, saj Fifa reprezentancam ne dovoljuje nobenih posebnosti, ob tem pa bo v Katarju zadeva še toliko bolj pod udarom, saj katarske oblasti niso naklonjene izražanju podpore in pozornosti istospolnim osebam. Kljub morebitnim kaznim pa so se kapetani osmih ekip že odločili, da bodo nosili trak, ki bi lahko postal kamen spotike.

Mednarodna nogometna zveza Fifa je še naprej pod drobnogledom zaradi odločitve, da svetovno prvenstvo leta 2022 dodeli Katarju. Javno izkazovanje naklonjenosti bi vam lahko v tej državi na Bližnjem vzhodu povzročilo težave, še posebej če gre za osebe istega spola. Kljub temu se je devet reprezentanc, ki sodelujejo na turnirju, odločilo na tekmah nositi mavrični trak v znak enakosti in vključevanja vseh in ob tem tudi podporo osebam LGBTQ+ ter kampanjo proti diskriminaciji.

A zadeva je nekoliko bolj zapletena, saj Fifa ekipam že v osnovi prepoveduje podporo kakršnihkoli sloganov, ki niso pod okriljem Fife, med drugim tudi sporočilnost mavričnega traku "ena ljubezen". Uefa in tudi angleški FA sta že pred tremi tedni Fifi poslala prošnjo za dovoljenje, a Fifa do zdaj odgovora še ni poslala. Kljub temu se je osem kapetanov ekip odločilo, da bo na tekmah svojih reprezentanc nosilo omenjeni trak, med drugim tudi kapetan Nemčije vratar Manuel Neuer. Poleg Nemcev so to odločitev sprejeli še Belgijci, Francozi, Nizozemci, Švicarji, Valižani, Danci in Angleži.

Kapetani se požvižgajo na morebitno kazen Angleški kapetan Harry Kane je že zatrdil, da bo na današnji tekmi proti Iranu nosil trak z napisom "ena ljubezen". Foto: Reuters

"Vseeno mi je, sprejel bom kazen, kakršnakoli že bo. Ne bojimo se posledic, imamo podporo naše zveze," je dejal Neuer. Podobno razmišljajo tudi drugi nogometaši. Kakšne kazni poleg finančnih lahko doletijo nogometaše, še ni znano. Nekateri mediji poročajo o tem, da bi lahko bili omenjeni nogometaši kaznovani tudi z rumenim kartonom, kar bi pomenilo, da bi morali vsi kaznovani nogometaši izpustiti tretjo tekmo skupinskega dela. "To zame in za našo reprezentanco ne spremeni prav ničesar, vemo, za čem stojimo," je dejal kapetan Nizozemske Virgil van Dijk.

Nekdanji katarski nogometni reprezentant in ambasador svetovnega prvenstva Halid Salman je v intervjuju pred SP homoseksualnost označil za poškodbo uma.

