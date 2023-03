Mundial 2030 v Evropi in Afriki?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maroko bo kandidiral za izvedbo svetovnega nogometnega prvenstva leta 2030. V boj za mundial se bo ta država podala s skupno kandidaturi s Španijo in Portugalsko.

Novico o tem, da bo Maroko skušal priti do svetovnega prvenstva čez sedem let, je potrdil maroški kralj Mohamed VI ob robu zasedanja krovne zveze Fife v Kigaliju v Ruandi. Maroko je sicer že štirikrat kandidiral za izvedbo SP, a vselej neuspešno, nazadnje za SP leta 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Kanada in Mehika.

Španija in Portugalska sta skupni namen kandidature najavili že leta 2021, lani oktobra sta v projekt vključili še Ukrajino. Za zdaj še ni uradne potrditve španske ali portugalske nogometne zveze o sodelovanju z Marokom, prav tako ni znano, kakšen bo zdaj status Ukrajine pri tej kandidaturi.

Najhujši tekmeci maroško-špansko-portugalskemu projektu za SP bodo verjetno združene južnoameriške države (Urugvaj, Argentina, Paragvaj, Čile), Savdska Arabija pa računa na skupen projekt z Egiptom in Grčijo. Na zadnjem SP v Katarju se je Maroko decembra lani kot prva afriška država v zgodovini uvrstil v polfinale.