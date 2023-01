V Katarju igral pozitiven na covid, zdaj ima težave s srcem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maroški reprezentant in branilec Bayerna Noussair Mazraoui je bil med svetovnim prvenstvom v Katarju pozitiven na novi koronavirus. Tega v Dohi niso ugotovili, saj testiranja niso bila nujna, odigral je polčas polfinalne tekme proti Franciji, zdaj pa ima zaradi tega zdravstvene težave.

Kot so sporočili iz münchenskega kluba, so preiskave pokazale vnetje membrane okoli srca, zato Noussair Mazraoui ni odpotoval v Doho, kjer se bo Bayern pripravljal na nadaljevanje sezone. Po besedah klubskih zdravnikov bo z igrišč odsoten od štiri do šest tednov. Lani je njegov moštveni kolega Kanadčan Alphonso Davies zaradi srčnih zapletov po okužbi s covidom-19 manjkal štiri mesece.

Mazraoui ni igral četrtfinalne tekme proti Portugalski in tudi ne tekme za tretje mesto proti Hrvaški, v maroškem taboru so kot razlog navedli le bolezen.

Bavarski klub se bo prihodnji mesec v osmini finala lige prvakov pomeril s PSG, v domači ligi pa bo prvo tekmo po zimskem odmoru odigral 20. januarja, ko bo gostoval v Leipzigu.