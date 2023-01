Chelsea pripeljal čudežnega brazilskega mladeniča, Ajax pa svetovnega prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tridesetletni Argentinec, ki je v Amsterdam prišel iz španskega Villarreala, je z nizozemskimi prvaki podpisal pogodbo do junija 2026. Osnovna odškodnina znaša osem milijonov, z raznimi bonusi lahko naraste na deset milijonov evrov. Geronimo Rulli je leta 2021 z Villarrealom osvojil evropsko ligo, pri čemer je sam zadel enajstmetrovko pri zmagi po kazenskih strelih nad Manchester Unitedom.

K Villarrealu je prišel iz Reala Socideada, pred tem pa je bil tudi vratar Manchester Cityja, za katerega pa ni zbral niti enega nastopa.

Brazilec že oblekel modri dres

Chelsea, ki v tej sezoni ne more biti zadovoljen z rezultati, saj je v angleškem prvenstvu izgubil stik z vrhom, je v zimskem prestopnem roku zelo aktiven. Še vedno je odprta možnost, da bi na Stamford Bridge za rekordno vsoto, več kot 120 milijonov evrov, kar bi bil nov rekord angleških klubov, prišel najboljši mladi igralec SP 2022 Argentinec Enzo Fernandez (Benfica).

A Blue Brazilian: Andrey Santos signs! 🇧🇷 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 7, 2023

V London je prišel njegov južnoameriški sosed, eden najbolj obetavnih brazilskih nogometnih mladeničev, 18-letni zvezni igralec Andrey Santos. Up Vasca da Game je tako postal tretja zimska okrepitev modrih, s katerimi je sklenil sodelovanje do leta 2027. Pred njim sta prišla Francoz Benoit Badiashile (Marseille) in pa napadalec iz Slonokoščene obale David Datro Fofana (Molde).

Ocenjuje se, da je Chelsea za obetavnega Brazilca plačala 13 milijonov evrov, skupna odškodnina pa bi lahko ob vključenih bonusih narasla na kar 20 milijonov evrov. Za santosa so se potegovali tudi PSG, Manchester City in Barcelona.

