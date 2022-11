Ronaldo spregovoril prvič po odmevnem intervjuju

"Ne dvomim, da lahko ta nedavna epizoda, tisti intervju na britanski televiziji, tako kot druge epizode, ki se včasih zgodijo, pretrese igralca, ne bodo pa zamajale ekipe," je danes dejal 37-letni Ronaldo v portugalskem pripravljalnem taboru.

Superzvezdnik, ki se je moral to sezono zadovoljiti z zgolj obrobno vlogo pri rdečih vragih, je prejšnji teden v televizijskem intervjuju za TalkTV okrcal svoj klub in trenerja Uniteda Erika ten Haga. Klub je že napovedal ukrepe zoper Ronalda.

Medtem je Ronaldo zavrnil kakršnokoli težavo v odnosu s svojim reprezentančnim in klubskim soigralcem Brunom Fernandesom, potem ko je prejšnji teden zaokrožil videoposnetek, ki naj bi pričal o zadržanosti med obema igralcema.

"Z njim imam odličen odnos. Njegovo letalo je zamujalo in vprašal sem ga, ali je prišel z ladjo, šalil sem se z njim," je zagotovil Portugalec.

Cristiano Ronaldo on the response to his recent interview 🗣 pic.twitter.com/OuXGY4jebr — ESPN UK (@ESPNUK) November 21, 2022

"Vedno so razprave, prostor za govorice, to vem ... Toda vzdušje je res odlično ... Pogovorite se tudi z drugimi igralci, ne samo s Cristianom Ronaldom, to bi bilo super," je sklenil po 20-minutni tiskovni konferenci, ki je v celoti potekala v portugalščini, še navaja AFP.

Napadalec bo nastopil na svojem petem in obenem najverjetneje zadnjem SP.

Ronaldo je bil v svojem klubu suspendiran, potem ko prejšnji mesec ni želel vstopiti kot zamenjava na tekmi proti Tottenhamu. Odnosi med njim in Manchester Unitedom pa so dosegli dno v preteklem tednu, potem ko je nogometaš v intervjuju ocenil, da klub v zadnjih letih ni dosegel nobenega napredka, ter dejal, da se počuti izdanega.

Dobitnik petih zlatih žog ostaja kapetan portugalske reprezentance kljub težavam na klubski ravni in upa, da bo nogomet lahko igral do svojega 40. leta.

Preberite še: